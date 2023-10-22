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Фото ⟩ Дети с оружием устроили переполох в Ласнамяэ

Ингрид Ландейро
, журналист
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Стракбольное оружие. Фото иллюстративное.
Стракбольное оружие. Фото иллюстративное. Фото: Dmitri Kotjuh

В таллиннской районе Ласнамяэ в субботу, 21 октября, около восьми часов вечера прохожий сообщил в полицию, что в кустах на улице Раадику находятся два человека с оружием. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили в поле двух несовершеннолетних мальчиков со страйкбольным оружием.

По словам дежурного руководителя патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Райта Вилгатса, мальчики сказали полицейским, что сначала убедились, что никого в округе нет, и что они хотели поиграть.

Полицейские объяснили детям, что общественное городское пространство – не место для игры в страйкбол и для таких игр необходимо найти подходящее место и время. «Мальчики поняли, что вызвали страх у прохожих, и поняли, что посторонние люди не могут на расстоянии определить, действительно ли человеку грозит опасность или насколько на самом деле опасно оружие», - пояснил Вилгатс.

После беседы с детьми их отвезли домой и передали родителям.

Руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер также поделился этой историей в социальной сети X, где обратил внимание на то, что на первый взгляд действительно сложно отличить игрушечное оружие от настоящего.

«Мы получили вызов с наивысшим приоритетом (полиция узнала, что это дети, только когда прибыли на место и провели задержание, в вызове говорилось о лежащих в кустах вооруженных мужчинах - прим.ред.), и нам повезло, что мальчики остались живы», - прокомментировал Вахер в соцсетях.

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