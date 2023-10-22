Утром в субботу, 21 октября, журналисты Postimees попали в прилегающий к Сектору Газа город Сдерот, чтобы поучаствовать в волонтерском проекте. Когда же мы вернулись в Сдерот к четырем часам дня, въезд в город уже был закрыт блокпостами. По мнению израильского военного журналиста Сергея Гранкина, запрет на въезд в 8-километровую зону от границы с Газой означает скорое начало наземной операции.
Эксклюзив Rus.Postimees ⟩ Израильский эксперт: наземная операция может начаться в ближайшие двое суток
Утром в городе Сдерот практически не было людей. Этот прилегающий к Газе относительно крупный город был эвакуирован после нападения террористов 7 октября. Мы поговорили с волонтерами, которые помогают одиноким старикам, записались тоже помогать развозить еду и уехали из города.
Когда мы возвращались сюда около трех часов дня, прямая магистральная дорога уже была перекрыта блок-постом. «Вам придется ехать в объезд», - сообщили нам военные. К четырем мы были в Сдероте и стало очевидно, что в город уже не попасть.
Здесь же, прямо у военного поста готовился вести прямой эфир военный корреспондент местного 9 канала Сергей Гранкин. Гранкин занимается этой работой 33 года и мы очень быстро убедились, что он – настоящая местная знаменитость.
Сначала к нам с блок-поста подошла девушка в военной форме и попросила Гранкина сделать селфи с ним для бабушки. «Вы – ее кумир», - сообщила внучка в военной форме и ушла довольная. Через пару минут рядом с нами притормозила машина и водитель тоже сообщил, что всегда слушает эфиры нашего коллеги.
Мы и сами хотели воспользоваться его опытом и возможностями, чтобы попасть поближе к границе, но выяснилось, что теперь туда нельзя не только нам, а уже никому. В половине двенадцатого приняли решение и закрыли сразу – сообщил Гранкин.
«Очень похоже, что готовится к началу наземная военная операция. По телевизору я это говорить не буду, но вам в газету можно», - говорит журналист.
«Это логично. Они выгнали 100 000 человек в поле под обстрелы. Не могут же они их там держать неделю», - объяснил свое мнение Гранкин.
Действительно, вдоль в полях у границы везде стоит тяжелая военная техника. Буквально видно, что танки окопались, по ним время от времени постреливают. Но долго ли им там еще стоять.
«Скорее всего, в ближайшее время это начнется. Сегодня-завтра, по идее, должны, - полагает Гранкин. – Эта закрытая зона - то верный признак. Как весна наступает, когда ласточки прилетят, так война наступает, когда блокпосты ставят уже в восьми километрах от границы».
Это также означает, что журналистам сюда приезжать не будет смысла, вся информация должна поступать только от ЦАХАЛа: «Вам тут делать тогда будет нечего. Туда никого не пустят. Военная операция в Газе с точки зрения съемок отсюда совершенно не зрелищная. Здесь есть одна горка, откуда видна Газа, но когда туда наступает армия, на эту горку подниматься не стоит, там просто опасно».
Гранкин объяснил нам, что произойдет в приграничных районах, как только в Газу войдет армия. «Есть установки, которые направлены на Сдерот. Они в каких-то восьми километрах отсюда. Мы даже точно знаем где они, но все не получается сбить».
По словам Гранкина, рядом с границей не будет ракетных обстрелов. Как только армия зайдет, то ракеты и дальше будут долетать до Тель-Авива, до Ашкелона тоже. «У них дальние ракеты останутся, которые они могут с любой точки сектора запускать. А вот ровно сюда они бить перестанут. И здесь станет спокойно».
Как технически войти в Газу
Здесь, в Израиле мы слышали очень много мнений. С одной стороны, Израиль не может не ответить на такой террор, какой случился 7 октября. С другой стороны операция на территории Газы - это верная смерть для многих тысяч военных. Как это вообще можно сделать, чтобы не было еще много тысяч убитых? Израиль же не Россия, не может просто бросать людей под пули. Может просто залить эти подземные ходы, условно, монтажной пеной?
«Для этого нужно добраться до входа в подземелья, - говорит Гранкин. - Все тоннели, которые шли на израильскую территорию, уничтожены за последние лет пять. Там построили стену на границе, так она уходит и под землю. Там стоят сейсмические датчики, так что к нам они больше копать туннели не могут. Но чтобы начать долбать тоннели, нужно туда хотя бы зайти до первого вход и там уже начинать, хоть пеной, хоть газом».
Есть единственный способ городского боя - это сносить квартал за кварталом и наступать. Но если израильское правительство примет решение это сделать, это может повлиять на международную помощь. Израиль не может себе позволить ковровые бомбардировки, как Россия делала в Чечне.
Гранкин объяснил, почему это наступление не будет уничтожением населения. В Газе живет около двух миллионов человек. «ХАМАС утверждает, что 2,3 миллиона, но это приписки, потому что они на каждого жителя Газа получают гуманитарную помощь, - говорит Гранкин. - Мы понимаем, что их там меньше. Один миллион из северной части уже переселился в южную. Огромное количество людей все-таки уже удалось вывезти».
В ходе антитеррористической операции 7 октября израильтяне взяли в плен несколько десятков террористов. «Сколько точно мы не знаем. И вы знаете, что к ним относятся как к гражданским? Их возили на продление ареста в суд! Формально же они действительно не военные, они не состоят в какой-то армии», - рассказал нам журналист.
В части будущей операции он настроен оптимистично: «За нас как за Украину не стоит тревожиться. Все-таки очень неравное соотношение сил. Правда, будут потери, они всегда есть на войне».