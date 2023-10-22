Эксклюзив Rus.Postimees ⟩ Израильский эксперт: наземная операция может начаться в ближайшие двое суток

Как технически войти в Газу

Здесь, в Израиле мы слышали очень много мнений. С одной стороны, Израиль не может не ответить на такой террор, какой случился 7 октября. С другой стороны операция на территории Газы - это верная смерть для многих тысяч военных. Как это вообще можно сделать, чтобы не было еще много тысяч убитых? Израиль же не Россия, не может просто бросать людей под пули. Может просто залить эти подземные ходы, условно, монтажной пеной?

«Для этого нужно добраться до входа в подземелья, - говорит Гранкин. - Все тоннели, которые шли на израильскую территорию, уничтожены за последние лет пять. Там построили стену на границе, так она уходит и под землю. Там стоят сейсмические датчики, так что к нам они больше копать туннели не могут. Но чтобы начать долбать тоннели, нужно туда хотя бы зайти до первого вход и там уже начинать, хоть пеной, хоть газом».

Есть единственный способ городского боя - это сносить квартал за кварталом и наступать. Но если израильское правительство примет решение это сделать, это может повлиять на международную помощь. Израиль не может себе позволить ковровые бомбардировки, как Россия делала в Чечне.

Гранкин объяснил, почему это наступление не будет уничтожением населения. В Газе живет около двух миллионов человек. «ХАМАС утверждает, что 2,3 миллиона, но это приписки, потому что они на каждого жителя Газа получают гуманитарную помощь, - говорит Гранкин. - Мы понимаем, что их там меньше. Один миллион из северной части уже переселился в южную. Огромное количество людей все-таки уже удалось вывезти».

В ходе антитеррористической операции 7 октября израильтяне взяли в плен несколько десятков террористов. «Сколько точно мы не знаем. И вы знаете, что к ним относятся как к гражданским? Их возили на продление ареста в суд! Формально же они действительно не военные, они не состоят в какой-то армии», - рассказал нам журналист.