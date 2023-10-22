Полиция в столице Польши в Варшаве задержала 22-летнего мужчину, который в торговом центре выдавал себя за манекена, чтобы после закрытия магазина можно было вынести ювелирные изделия, пишет Rus.TVNET по ссылкой на Apollo.lv и американское издание Insider.
Фото ⟩ В Варшаве мужчина выдавал себя за манекен, чтобы после закрытия магазина вынести драгоценности
Правоохранительные органы не уточнили, когда и как был произведен арест. Недоступна и более подробная информация о краже.
Мужчина, имя которого не раскрывается, стоял до момента, пока не почувствовал себя достаточно безопасности, и после закрытия магазина обошел несколько его отделов, рассказали в полиции.
Правоохранительные органы обнародовали фотографию злоумышленника, на которой видно, как он стоит в витрине с сумкой в руке.
Мужчина обвиняется также в краже продуктов питания и одежды. Ему выдвинуты обвинения в краже и ограблении, за что грозит десять лет тюрьмы.