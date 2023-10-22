Фото ⟩ В Варшаве мужчина выдавал себя за манекен, чтобы после закрытия магазина вынести драгоценности

Правоохранительные органы не уточнили, когда и как был произведен арест. Недоступна и более подробная информация о краже.

Мужчина, имя которого не раскрывается, стоял до момента, пока не почувствовал себя достаточно безопасности, и после закрытия магазина обошел несколько его отделов, рассказали в полиции.

Правоохранительные органы обнародовали фотографию злоумышленника, на которой видно, как он стоит в витрине с сумкой в руке.