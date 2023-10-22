Четырем связанным с Нурсипалу местным самоуправлениям выплатят десять миллионов евро

«Мы обещали, что наряду с ежегодной платой за проявление терпения поддержим напрямую связанные с полигоном Нурсипалу местные самоуправления одноразовой выплатой в десять миллионов евро в поддержку местных сообществ. Поскольку правительство республики одобрило расширение полигона Нурсипалу, теперь можно выполнить и обещание о десяти миллионах», - сказал Певкур и уточнил, что государство фактически не устанавливает для местных самоуправлений ограничений по использованию средств.

«Местное сообщество само должно решить, в чем оно испытывает самую большую необходимость, и само принять соответствующие решения», - передало Министерство обороны слова Певкура.

Четыре связанных с расширением полигона Нурсипалу местных самоуправления получат одноразовую инвестиционную дотацию на общую сумму в десять миллионов евро для повышения качества жизни. Три миллиона евро выплатят волости Выру, два миллиона - волости Антсла, два миллиона - волости Рыуге и три миллиона - городу Выру. Сумму следует использовать в течение этого и следующего года, но при необходимости можно будет ходатайствовать о продлении этого срока.