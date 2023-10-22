Новые взрывы в Болгарии и Чехии

Хотя болгарские следователи сразу обнаружили доказательства того, что склад был подорван «самодельным дистанционным взрывным устройством», через три года прокуратура Болгарии прекратила расследование из-за отсутствия улик. «Диверсия 2011 года в Ловнидоле - первая диверсионная операция» подразделения военной разведки РФ №29155 на территории НАТО, говорится в материале The Insider. «Убедившись в своей безнаказанности», сотрудники ГУ Генштаба ВС России «продолжили операции в Болгарии и Чехии, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения», указывается далее.

В июне 2012 года серия взрывов прогремела на складе рядом с болгарским городом Стралжа, где также хранились боеприпасы, предназначенные для экспорта в Грузию. При этом погибли трое работников склада, еще 18 получили серьезные ранения. В 2014 году был взорван уже упоминавшийся склад во Врбетице, тогда погибли два человека и было уничтожено 150 тонн боеприпасов. А в марте 2015 года более 2 тысяч ракет и противотанковых гранат, предназначенных для экспорта в Украину, взорвались на складе в Иганово, недалеко от болгарского города Сопот. Улики, собранные полицией на месте этого взрыва, пропали в ходе пожара в судебно-медицинском центре в Софии до окончания расследования, в мае 2015 года. Во время всех этих происшествий Чехию и Болгарию посещали члены «воинской части 29155», выяснили журналисты.