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Кризис на Ближнем Востоке способствовал повышению цен на золото

Эркки Эрилайд
, журналист
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Золото.
Золото. Фото: Jason Lee

Цены на золото выросли до тринадцатинедельного максимума в пятницу, поскольку ужесточение ситуации на Ближнем Востоке повысило интерес к инвестиционным металлам.

Углубление кризиса снова делает более безопасные инвестиционные продукты более привлекательными, пишет Bloomberg. США прогнозируют увеличение количества ударов беспилотников в Ираке и Сирии после того, как военный корабль США сбил крылатые ракеты, выпущенные по Израилю йеменскими повстанцами-хуситами. В то же время Израиль должен в ближайшем будущем начать наземную атаку на сектор Газа.

Инвестиционные рынки опасаются, что конфликт распространится на новые страны, включая Иран, а после увеличения военного присутствия США в регионе ожидается и их вмешательство.

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