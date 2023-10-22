Кризис на Ближнем Востоке способствовал повышению цен на золото

Углубление кризиса снова делает более безопасные инвестиционные продукты более привлекательными, пишет Bloomberg. США прогнозируют увеличение количества ударов беспилотников в Ираке и Сирии после того, как военный корабль США сбил крылатые ракеты, выпущенные по Израилю йеменскими повстанцами-хуситами. В то же время Израиль должен в ближайшем будущем начать наземную атаку на сектор Газа.