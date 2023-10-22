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Фото ⟩ В Риге люди встали в очереди за уникальным товаром

rus.tvnet.lv
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Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

В пятницу, 20 октября, а также в субботу, 21 октября, в конференц-зале Fantadroms проходила ярмарка винтажной одежды Vinokilo. Бренд Vinokilo - один из ведущих в области винтажной моды. Бренд подчеркивает, что их миссия - дать одежде вторую жизнь. В пятницу в полдень на площадке на Новой Тейке в Риге, несмотря на прохладную осень, собрались длинные очереди покупателей, отмечает Rus.TVNET.

Галерея: Очереди на Новой Тейке

Vinokilo - крупнейшая в Европе ярмарка, на которой можно приобрести винтажную одежду высшего качества. Одежда продается не поштучно, а на развес. Одежда и уникальные высококачественные аксессуары представлены в основном известными брендами, которые были на пике своей славы в период с 1960-х по начало 2000-х годов.

Ярмарки Vinokilo уже несколько лет регулярно проводятся по всей Европе, в том числе она была этим летом и в Таллинне. 

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