Фото ⟩ В Риге люди встали в очереди за уникальным товаром

В пятницу, 20 октября, а также в субботу, 21 октября, в конференц-зале Fantadroms проходила ярмарка винтажной одежды Vinokilo. Бренд Vinokilo - один из ведущих в области винтажной моды. Бренд подчеркивает, что их миссия - дать одежде вторую жизнь. В пятницу в полдень на площадке на Новой Тейке в Риге, несмотря на прохладную осень, собрались длинные очереди покупателей, отмечает Rus.TVNET.
Галерея: Очереди на Новой Тейке
Vinokilo - крупнейшая в Европе ярмарка, на которой можно приобрести винтажную одежду высшего качества. Одежда продается не поштучно, а на развес. Одежда и уникальные высококачественные аксессуары представлены в основном известными брендами, которые были на пике своей славы в период с 1960-х по начало 2000-х годов.
Ярмарки Vinokilo уже несколько лет регулярно проводятся по всей Европе, в том числе она была этим летом и в Таллинне.