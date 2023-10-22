Фото ⟩ В Риге люди встали в очереди за уникальным товаром

В пятницу, 20 октября, а также в субботу, 21 октября, в конференц-зале Fantadroms проходила ярмарка винтажной одежды Vinokilo. Бренд Vinokilo - один из ведущих в области винтажной моды. Бренд подчеркивает, что их миссия - дать одежде вторую жизнь. В пятницу в полдень на площадке на Новой Тейке в Риге, несмотря на прохладную осень, собрались длинные очереди покупателей, отмечает Rus.TVNET.