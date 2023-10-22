Холодные дни, горячие проблемы: на эти два источника опасности стоит обратить внимание

Перегруженный удлинитель или прихватка, оставленная на плите - это все, что нужно, чтобы устроить пожар. Устройства, отжившие свой срок, также могут доставить массу неприятностей.
Холодный сезон с каждым днем все ближе и ближе, и для согрева дома используются электрические радиаторы и тепловентиляторы. Эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет подчеркивает, что перед использованием таких устройств необходимо проверить электросистему здания. Не менее важно прочитать руководство пользователя и убедиться, что устройство не перегружает удлинитель или электропроводку дома.
Таавет подчеркивает, что нельзя использовать электрические устройства, отжившие свой срок или имеющие видимые дефекты.
Статистика Спасательного департамента также показывает, что большинство пожаров в домах начиналось из-за электрооборудования или неисправностей.
Электричество - не единственная опасность
Говоря о домашних опасностях, электричество и электроприборы - не единственные вещи, с которыми следует быть особенно осторожными. Чем холоднее погода, тем актуальнее становятся опасности неэлектрического характера.
Таавет говорит, что в прошлом году каждый пятый пожар в доме начался из-за системы отопления. Большое количество этих несчастных случаев было связано с использованием обогревателей. Например, рядом с ними хранили мусор, бумагу или дерево. Также множество проблем вызвал горячий пепел в легковоспламеняющейся емкости (пластиковое ведро, картонная коробка, полиэтиленовый пакет).
Тепло и легковоспламеняющиеся предметы несовместимы. Такая, казалось бы, мелочь, как забыть рядом с плитой неостывший пепел, может ненароком поставить под угрозу и имущество, и жизнь.