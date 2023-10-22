Холодные дни, горячие проблемы: на эти два источника опасности стоит обратить внимание

Холодный сезон с каждым днем ​​все ближе и ближе, и для согрева дома используются электрические радиаторы и тепловентиляторы. Эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет подчеркивает, что перед использованием таких устройств необходимо проверить электросистему здания. Не менее важно прочитать руководство пользователя и убедиться, что устройство не перегружает удлинитель или электропроводку дома.

Таавет подчеркивает, что нельзя использовать электрические устройства, отжившие свой срок или имеющие видимые дефекты.

Статистика Спасательного департамента также показывает, что большинство пожаров в домах начиналось из-за электрооборудования или неисправностей.

Электричество - не единственная опасность

Говоря о домашних опасностях, электричество и электроприборы - не единственные вещи, с которыми следует быть особенно осторожными. Чем холоднее погода, тем актуальнее становятся опасности неэлектрического характера.

Таавет говорит, что в прошлом году каждый пятый пожар в доме начался из-за системы отопления. Большое количество этих несчастных случаев было связано с использованием обогревателей. Например, рядом с ними хранили мусор, бумагу или дерево. Также множество проблем вызвал горячий пепел в легковоспламеняющейся емкости (пластиковое ведро, картонная коробка, полиэтиленовый пакет).