Фото ⟩ Крематорий предлагает новый способ почтить память умерших

В Пярнуском крематории был открыт колумбарий со сдаваемыми в аренду 90 ячейками для урн. Освятил стену для урн пярнуский священник Ардо Кесккюла, который прочитал молитву и окропил территорию святой водой.
Директор Пярнуского крематория Реймо Хольм заявил, что строительство стены для урн было необходимо, поскольку за последние годы культура похорон сильно изменилась и урн стало значительно больше, чем раньше. Есть много причин, по которым люди предпочитают урны: от желания покойного до финансовых обстоятельств.
По словам Хольма, аренда ячейки для урны будет заключаться с родственниками умершего сроком на десять лет, при этом в месяц необходимо платить 12 евро. Также придется заплатить за именную табличку, цена которой зависит от длины имени.
В то же время разрабатывается решение на случай, если люди не смогут прийти помянуть своих близких в нужную дату. «По желанию заказчика мы поставим в колумбарий свечу и цветы», - рассказал Хольм.
Как и на кладбище, там также можно поминать усопших родственников с цветами и зажженными свечами.
Если по истечении десятилетнего срока аренды никто не придет за урной, крематорий оставляет за собой право утилизировать прах в специальном месте, которое в будущем планируется построить рядом с колумбарием.