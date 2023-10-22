Фото ⟩ Крематорий предлагает новый способ почтить память умерших

Директор Пярнуского крематория Реймо Хольм заявил, что строительство стены для урн было необходимо, поскольку за последние годы культура похорон сильно изменилась и урн стало значительно больше, чем раньше. Есть много причин, по которым люди предпочитают урны: от желания покойного до финансовых обстоятельств.

Фото: Urmas Luik

По словам Хольма, аренда ячейки для урны будет заключаться с родственниками умершего сроком на десять лет, при этом в месяц необходимо платить 12 евро. Также придется заплатить за именную табличку, цена которой зависит от длины имени.

В то же время разрабатывается решение на случай, если люди не смогут прийти помянуть своих близких в нужную дату. «По желанию заказчика мы поставим в колумбарий свечу и цветы», - рассказал Хольм.

Договор аренды заключается с родственниками усопшего на десять лет. Фото: Urmas Luik

Как и на кладбище, там также можно поминать усопших родственников с цветами и зажженными свечами.