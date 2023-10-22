Россиянам практически невозможно получить кредит в банке

По данным российского бюро кредитной статистики, доля одобренных заявок на кредиты в сентябре составила всего 19,6%. Это средний показатель по всем видам кредитов. До конца лета текущего года средний уровень одобрения заявок составлял около 40%, пишет «Комсомольская правда».

Есть ряд причин, по которым банки перестали выдавать кредиты россиянам. Эксперты и представители банков объясняют, что это произошло из-за действий Центрального банка, который ужесточил требования к кредитным организациям. Теперь им стало сложнее, а во многих случаях и невыгоднее кредитовать рискованных заемщиков.