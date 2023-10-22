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Россиянам практически невозможно получить кредит в банке

Эркки Эрилайд
, экономический журналист
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Российские рубли, стоимость которых резко упала с лета.
Российские рубли, стоимость которых резко упала с лета. Фото: Maxim Shemetov

Российские коммерческие банки все менее охотно выдают кредиты населению, отклоняя уже более 80% заявок.

По данным российского бюро кредитной статистики, доля одобренных заявок на кредиты в сентябре составила всего 19,6%. Это средний показатель по всем видам кредитов. До конца лета текущего года средний уровень одобрения заявок составлял около 40%, пишет «Комсомольская правда».

Есть ряд причин, по которым банки перестали выдавать кредиты россиянам. Эксперты и представители банков объясняют, что это произошло из-за действий Центрального банка, который ужесточил требования к кредитным организациям. Теперь им стало сложнее, а во многих случаях и невыгоднее кредитовать рискованных заемщиков.

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