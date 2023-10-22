ВАШ АККАУНТ ЗАБЛОКИРОВАН ⟩ Почему Facebook начал беспощадно атаковать своих пользователей?

«Март Вырклаэв наконец-то показал общественности...» гласит начало его критического в отношении налога на автомобили комментария, опубликованного в Facebook в начале прошлой недели. Больше одна из мощнейших в мире социальных сетей, которой ежемесячно пользуются около трех миллиардов человек, не позволит ему высказать свое мнение.