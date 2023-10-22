Несмотря на то, что третий реактор АЭС Олкилуото, который наконец-то был введен в эксплуатацию, может работать на полную мощность, передающая сеть Финляндии не сможет компенсировать полную мощность станции в случае ее отключения. Однако это является обязательным условием для сетевой компании. Стоимость создания такой возможности для финских налогоплательщиков может исчисляться миллиардами евро.
Новый ядерный реактор на АЭС Олкилуото может обойтись финским налогоплательщикам в шесть млрд евро
Документы, полученные Iltalehti, показывают, что компания Teolisuuden Voima OY (TVO), владелец ядерного реактора Олкилуото-3 (OL3), который был введен в эксплуатацию только в этом году, подала ряд жалоб в Финское энергетическое агентство, обвиняя оператора системы передачи электроэнергии Fingrid. Проблема заключается в том, что по вине Fingrid компания TVO не смогла полностью запустить свою генерацию. Максимальная мощность OL3 составляет 1 600 МВт (электроэнергии), но Fingrid может компенсировать нехватку энергии в размере 1 300 МВт только в случае внезапной остановки станции. Однако электросеть может функционировать только в условиях баланса между производством и потреблением. Fingrid придется компенсировать этот дефицит в 300 МВт, например, с помощью аккумуляторов.