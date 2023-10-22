Новый ядерный реактор на АЭС Олкилуото может обойтись финским налогоплательщикам в шесть млрд евро

Документы, полученные Iltalehti, показывают, что компания Teolisuuden Voima OY (TVO), владелец ядерного реактора Олкилуото-3 (OL3), который был введен в эксплуатацию только в этом году, подала ряд жалоб в Финское энергетическое агентство, обвиняя оператора системы передачи электроэнергии Fingrid. Проблема заключается в том, что по вине Fingrid компания TVO не смогла полностью запустить свою генерацию. Максимальная мощность OL3 составляет 1 600 МВт (электроэнергии), но Fingrid может компенсировать нехватку энергии в размере 1 300 МВт только в случае внезапной остановки станции. Однако электросеть может функционировать только в условиях баланса между производством и потреблением. Fingrid придется компенсировать этот дефицит в 300 МВт, например, с помощью аккумуляторов.