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Новый ядерный реактор на АЭС Олкилуото может обойтись финским налогоплательщикам в шесть млрд евро

Эркки Эрилайд
, экономический журналист
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Третий энергоблок АЭС Олкилуото.
Третий энергоблок АЭС Олкилуото. Фото: TVO

Несмотря на то, что третий реактор АЭС Олкилуото, который наконец-то был введен в эксплуатацию, может работать на полную мощность, передающая сеть Финляндии не сможет компенсировать полную мощность станции в случае ее отключения. Однако это является обязательным условием для сетевой компании. Стоимость создания такой возможности для финских налогоплательщиков может исчисляться миллиардами евро.

Документы, полученные Iltalehti, показывают, что компания Teolisuuden Voima OY (TVO), владелец ядерного реактора Олкилуото-3 (OL3), который был введен в эксплуатацию только в этом году, подала ряд жалоб в Финское энергетическое агентство, обвиняя оператора системы передачи электроэнергии Fingrid. Проблема заключается в том, что по вине Fingrid компания TVO не смогла полностью запустить свою генерацию. Максимальная мощность OL3 составляет 1 600 МВт (электроэнергии), но Fingrid может компенсировать нехватку энергии в размере 1 300 МВт только в случае внезапной остановки станции. Однако электросеть может функционировать только в условиях баланса между производством и потреблением. Fingrid придется компенсировать этот дефицит в 300 МВт, например, с помощью аккумуляторов.

Юкка Руусунен, глава Fingrid, сказал, что если бы такое обязательство было возложено на оператора системы передачи, то налогоплательщику придется потратить около шести млрд евро на создание аккумуляторного хранения: годовые расходы на необходимый аккумуляторный банк составляли бы около 100 миллионов евро, а срок службы OL3 составляет 60 лет.

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