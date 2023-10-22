Эстонские военные продолжают выполнять задачи в Ираке

После прибытия в операционную зону контингент пристрелял оружие и провел рутинную стрелковую подготовку. В рамках подготовки к нештатным ситуациям военнослужащие проходят дополнительную подготовку по обеспечению безопасности, которая в том числе содержит занятия по оказанию первой помощи и медицинской подготовке.

В контингент входят штабные офицеры и унтер-офицеры - они прикомандированы к группе военных советников, пехотная рота Estcoy-19 и часть снабжения. Военные расквартированы в столице Ирака в Багдаде и на севере строне в провинции Эрбиль. Контингентом командует подполковник Владимир Колотыгин.

Ядро пехотной роты Estcoy-19 укомплектовано военнослужащими Скаутского батальона. Подразделение отвечает за охрану войск, важных персон и несет дежурство в составе сил быстрого реагирования. Рота должна быть готова действовать самостоятельно или вместе с союзниками как на территории базы, так и за ее пределами; передвигаясь при этом пешком, на транспорте или вертолетах.

Военные советники, офицеры и унтер-офицеры, помогают вместе с союзниками в строительстве сил безопасности Ирака. Также они консультируют ключевых персон.

Часть снабжения отвечает за планирование и обеспечение контингента, вдобавок оно занимается организацией движения людей и грузов. Работа поддерживается при тесном сотрудничестве с частями логистики и снабжения США и других союзников, а также вышестоящим медицинским центром.

Операцию Inherent Resolve возглавляют США, она нацелена на поддержку и консультирование сил безопасности Ирака в борьбе с исламистской террористической группировкой «ДАИШ».

Участием в операции Эстония демонстрирует готовность помогать союзникам там, где непосредственно находятся источники угрозы, тем самым достигая собственных целей в вопросах безопасности. Операция затрагивает территории Ирака и Сирии.