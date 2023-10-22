Эстония меньше среднего по ЕС использует меры безопасности ИКТ-систем

В 2022 году, по данным Eurostat, 92 процента предприятий ЕС использовали для защиты своих систем ИКТ и данных не менее одной меры безопасности, в Эстонии этот показатель составил 70,3 процента.
Цифровые технологии меняют жизненный и рабочий уклад людей, а также то, каким образом предприятия управляют своей деятельностью или бизнес-моделями, но они также приносят дополнительные вызовы в сфере безопасности.
Например, предприятия могут применять различные меры, практики и процедуры в сфере ИКТ, чтобы предотвращать инциденты и гарантировать целостность, доступность и конфиденциальности своих данных и ИКТ-систем.
58 процентов предприятий ЕС информируют своих сотрудников об обязанностях по вопросам, связанным с ИКТ, а 37 процентов располагают инструкциями по мерам, практикам или процедурам безопасности, сообщила служба Eurostat.
В том числе 82 процента предприятий ЕС используют аутентификацию с помощью пароля, 78 процентов - отдельное хранение данных, а 65 процентов - контроль за доступом к сети.