Эстония меньше среднего по ЕС использует меры безопасности ИКТ-систем

Цифровые технологии меняют жизненный и рабочий уклад людей, а также то, каким образом предприятия управляют своей деятельностью или бизнес-моделями, но они также приносят дополнительные вызовы в сфере безопасности.

Например, предприятия могут применять различные меры, практики и процедуры в сфере ИКТ, чтобы предотвращать инциденты и гарантировать целостность, доступность и конфиденциальности своих данных и ИКТ-систем.

58 процентов предприятий ЕС информируют своих сотрудников об обязанностях по вопросам, связанным с ИКТ, а 37 процентов располагают инструкциями по мерам, практикам или процедурам безопасности, сообщила служба Eurostat.