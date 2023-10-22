На прошлой неделе на Князь-Владимирском кладбище в российском городе Владимире был снесен мемориал жертвам советских репрессий, включавший в себя мемориальную доску, посвященную многолетнему главнокомандующему эстонскими войсками до Второй мировой войны Йохану Лайдонеру.
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В России снесли мемориал, посвященный Йохану Лайдонеру и другим жертвам советских репрессий
Мемориальная доска Лайдонеру, созданная скульптором Мати Кармином, была установлена у ворот кладбища во Владимире по соглашению между Эстонией и Россией в 1999 году. История создания мемориала довольно разносторонняя. В 2005 году Игорь Таро писал в Õhtuleht, что мемориальная доска находится в подвале обычного жилого дома в хранилище Центра краеведения.