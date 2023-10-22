Литва приобретет оборудование подводного наблюдения для защиты СПГ-терминала в Клайпеде

«К концу года у нас будет подводная возможность, которая позволит нам контролировать различные беспилотные объекты под водой и снизит риски неисправностей», - заявил Литовскому телерадиовещанию председатель парламентского комитета национальной обороны Лауринас Кащюнас.

Депутат подчеркнул, что Литва покупает системы безопасности не только для защиты СПГ-терминала, но и для безопасности других компаний, работающих в энергетическом секторе.

Обеспокоенность по поводу критически важной инфраструктуры в регионе возникла в начале этого месяца, когда был поврежден трубопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию с Эстонией.

По словам Кащюнаса, приобретение систем безопасности было запланировано еще до инцидента, а цель властей - защитить весь Клайпедский порт.