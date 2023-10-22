Литва приобретет оборудование подводного наблюдения для защиты СПГ-терминала в Клайпеде

Литва приобретет системы обнаружения возможных подводных угроз для защиты Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ).
«К концу года у нас будет подводная возможность, которая позволит нам контролировать различные беспилотные объекты под водой и снизит риски неисправностей», - заявил Литовскому телерадиовещанию председатель парламентского комитета национальной обороны Лауринас Кащюнас.
Депутат подчеркнул, что Литва покупает системы безопасности не только для защиты СПГ-терминала, но и для безопасности других компаний, работающих в энергетическом секторе.
Обеспокоенность по поводу критически важной инфраструктуры в регионе возникла в начале этого месяца, когда был поврежден трубопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию с Эстонией.
По словам Кащюнаса, приобретение систем безопасности было запланировано еще до инцидента, а цель властей - защитить весь Клайпедский порт.
«Сюда входят как наземные, так и подводные входы в порт, - сказал Кащюнас. - В настоящее время мы работаем над стратегией создания возможностей для обеспечения защиты этого района».