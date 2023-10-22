Вс, 22.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Впервые за 20 лет: израильский истребитель нанес удар по Западному берегу Иордана

BBC News Русская служба
Facebook
Comments
BBC
Израильское поселение Эли на Западном берегу реки Иордан
Израильское поселение Эли на Западном берегу реки Иордан Фото: DW

Ранним утром воскресенья Израиль нанес воздушный удар по мечети Аль-Ансар, расположенной в лагере палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан, пишет Би-би-си. 

В отличие от сектора Газа, на Западном берегу удары с воздуха наносятся крайне редко. Однако израильские военные регулярно проводят там силовые рейды и устраивают облавы в поисках участников террористических группировок и других подозреваемых в преступлениях на территории Израиля.

Представители израильского командования не уточнили, был ли удар нанесен с самолета, вертолета или беспилотника, однако израильские СМИ сообщили, что атака была совершена с истребителя. Если это так, то это первое применение израильскими военными истребителей на Западном берегу за два десятилетия.

По словам военных, под зданием мечети находилась «террористическая ячейка боевиков ХАМАС и «Исламского джихада», которые несут ответственность за организацию нескольких террористических атак в последние месяцы и готовились совершить теракт в ближайшее время».

На фотографиях с места удара видны развалины стен и значительно поврежденные здания. Израильские военные сообщили о двух убитых боевиках.

Лагерь палестинских беженцев, расположенный в городе Дженин на севере Западного берега, был основан UNRWA (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам) в 1953 году. По словам израильских властей, с тех пор он стал оплотом боевиков ХАМАС и группировки «Исламский джихад».

По словам представителей UNRWA, в результате 28-часового рейда израильских сил безопасности на Западном берегу погибли по меньшей мере 13 палестинцев, в том числе пятеро детей.

«Первоначальные оценки показывают, что примерно 50 домам был нанесен ущерб, некоторым серьезный, в то время как дороги, электричество, вода, интернет и канализация в лагере были повреждены, - говорится в сообщении агентства. - UNRWA получало сообщения о том, что несколько домов использовались в военных целях, что подвергало серьезной опасности их жителей».

«Только с 7 октября на Западном берегу было убито по меньшей мере 82 палестинца», - утверждает директор агентства на Западном берегу Адам Булукос, не уточняя, на чем основаны его данные.

BBC
Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх