Деньги из ветра ⟩ Сколько топлива экономит ветровое грузовое судно с парусообразными «крыльями»?

По данным компании Cargill, которая зафрахтовала судно, новые балкеры (тип грузового судна, которое используется для перевозки тяжелых сухих грузов, таких как зерно, уголь, руда, цемент и т. д. - прим. ред.), оснащенные тремя парусами, могут потреблять на 30% меньше топлива. На долю морского транспорта приходится около 3% мировых выбросов углекислого газа, однако судоходная отрасль стремится к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов в соответствии с июльским соглашением.