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Деньги из ветра ⟩ Сколько топлива экономит ветровое грузовое судно с парусообразными «крыльями»?

Эркки Эрилайд
, экономический журналист
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Балкер Pyxis Ocean в августе 2023 года.
Балкер Pyxis Ocean в августе 2023 года. Фото: CARGILL BULGARIA

Грузовое судно Pyxis Ocean, оснащенное парусоподобными конструкциями, известными как WindWings, совершило плавание из Китая в Бразилию в рамках пилотной программы, чтобы выяснить, насколько ветер может сэкономить топливо и, следовательно, сохранить окружающую среду.

По данным компании Cargill, которая зафрахтовала судно, новые балкеры (тип грузового судна, которое используется для перевозки тяжелых сухих грузов, таких как зерно, уголь, руда, цемент и т. д. - прим. ред.), оснащенные тремя парусами, могут потреблять на 30% меньше топлива. На долю морского транспорта приходится около 3% мировых выбросов углекислого газа, однако судоходная отрасль стремится к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов в соответствии с июльским соглашением.

Судно Pyxis Ocean длиной 229 м и шириной 32 м похоже на любое другое грузовое судно, но оснащено двумя большими жесткими парусами, известными как WindWings. Эти «крылья» высотой 37,5 м используют энергию ветра для приведения судна в движение, что позволяет сократить использование ископаемого топлива, пишет CNBC.

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