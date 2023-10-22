Израильская армия случайно обстреляла египетские позиции

Армия обороны Израиля объявила в воскресенье, что снаряд, выпущенный из ее танка, случайно попал в египетский военный пост вблизи границы с сектором Газа.
Египетские военные заявили, что взрыв причинил легкие ранения, но не предоставили подробностей.
«Армия обороны Израиля сожалеет об инциденте, произошедшем в районе Керем-Шалом», - говорится в заявлении.
«В настоящее время ведется расследование инцидента и выясняются подробности», - добавляется в заявлении.
Вооруженные силы Египта заявили, что Израиль немедленно выразил сожаление в связи с непреднамеренным инцидентом, и в настоящее время ведется расследование.
Египетские СМИ, ссылаясь на очевидцев, пишут, что израильский удар не помешал потоку помощи в Газу.