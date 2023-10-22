Израильская армия случайно обстреляла египетские позиции

Египетские военные заявили, что взрыв причинил легкие ранения, но не предоставили подробностей.

«Армия обороны Израиля сожалеет об инциденте, произошедшем в районе Керем-Шалом», - говорится в заявлении.

«В настоящее время ведется расследование инцидента и выясняются подробности», - добавляется в заявлении.

Вооруженные силы Египта заявили, что Израиль немедленно выразил сожаление в связи с непреднамеренным инцидентом, и в настоящее время ведется расследование.