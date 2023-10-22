Фирма, подозреваемая в шпионаже в пользу РФ, размещала технику на объектах радио и телевидения Латвии

За время своей работы CloudTelecom успел зарегистрироваться в реестре поставщиков электронных услуг Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK). Компании отрасли критикуют комиссию за то, что в реестре более 200 компаний. Это показывает, что зарегистрироваться и получить доступ к критически важной инфраструктуре может любой. Регулятор проверяет лишь то, не включен ли заявитель в санкционные списки.

SPRK, однако, отмечает, что большое количество компаний показывает, что в сфере голосовой и интернет-связи существует большая конкуренция, а некоторые из тех, кто в реестре, предоставляют связь на небольшой территории, например, в своей собственности или компании.

У регулятора сложилось впечатление, что CloudTelecom не начинал никакой деятельности. Однако компании удалось разместить свое оборудование на объектах Латвийского государственного радио и телевидения. Из-за этого CloudTelecom остался в долгу перед госкомпанией, и сразу после заявления Латвийского госцентра радио и телевидения (LVRTC) был запущен процесс неплатежеспособности компании, что привело к ее ликвидации.

Особого внимания заслуживает возможная связь российских спецслужб и одного из самых разыскиваемых преступников Европы с латвийской компанией.

Деятельность предприятия финансировала компания, проложившая кабель передачи данных между Латвией и шведским островом Готланд. В 2015 году этот кабель был продан LVRTC.