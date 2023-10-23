Финансисты ожидают от ЕЦБ дальнейшего повышения процентных ставок

Многие инвесторы сегодня уверены, что очередное повышение процентных ставок ЕЦБ маловероятно. Однако представители крупнейших европейских финансовых компаний высказывают противоположное мнение.

Европа, будучи импортером энергоносителей, неизбежно пострадает от дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке, особенно если цены на нефть и газ вновь начнут стремительно расти.

Рынки, похоже, недооценивают возможность того, что Европейскому центральному банку все же придется поднять процентные ставки – об этом предупреждают специалисты таких крупных компаний по управлению активами, как Legal & General Investment Management, Vanguard Asset Management и Robeco.