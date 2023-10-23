Многие клиенты крупного телефонного оператора больше не смогут пользоваться сетью 3G

В понедельник, 23 октября, Telia закроет сеть 3G в Йыгевамаа и Ярвамаа, а во вторник, 24 октября, сеть 3G будет отключена в Вильяндиском уезде, сообщила BNS пресс-служба телекоммуникационной компании.

Telia уже закрыла сеть 3G в марте в Ляэнемаа, в апреле в Раплаа и Пярнумаа, в мае в Харьюмаа, в сентябре в Таллинне, на Хийумаа и Сааремаа и в Ида-Вирумаа, а в начале октября в Ляэне-Вирумаа.

Telia начала отключать сеть 3G именно в тех регионах, где процент пользователей старых сетей, таких как 2G и 3G, самый низкий и где большинство клиентов приобрели телефоны с поддержкой VoLTE, которые можно использовать для звонков в сети 4G.

Телефонов, которые приходят в негодность после закрытия сети 3G, практически не бывает, напоминает Telia: телефоны, которые могут работать как в сетях 2G, так и в сетях 3G, продолжат работать в сети 2G Telia после закрытия сети 3G. Это означает, что по-прежнему можно совершать звонки, отправлять сообщения и принимать звонки с этих телефонов.

Сложнее ситуация с использованием мобильного интернета, поскольку сеть 2G не позволяет предложить и близко такие скорости передачи данных, как, например, 3G. Поэтому Telia рекомендует своим клиентам, которые до сих пор используют устройства 2G/3G, использовать новые устройства с поддержкой 4G/5G и VoLTE, то есть с возможностью голосовой связи 4G. Это дает клиенту уверенность в том, что телефон сможет обеспечить качественную передачу голоса и данных даже после закрытия сети 3G.