Франция усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах

Власти Франции намерены усилить меры безопасности аэропортов и вокзалов в связи с резко участившимися сообщениями о заложенных бомбах. Количество патрулей, отвечающих за безопасность в воздушных гаванях Парижа, будет увеличено на 40 процентов, а персонал национальной железнодорожной компании SNCF будет доукомплектован на 20 процентов в дополнение к уже имеющимся полицейским патрулям на вокзалах, заявил министр-делегат по вопросам транспорта Франции Клеман Бон в эфире радиостанции France Inter в воскресенье, 22 октября.

Сообщения о лжеминированиях являются не «мелкими шутками, а серьезными преступлениями» и будут расследоваться, подчеркнул Бон. «В истории нашей страны и Европы транспортные (сети. - Ред.) были местами, где происходили атаки c большим количеством жертв», - сказал министр-делегат.

Вторую неделю Франция - в режиме «чрезвычайной готовности» к атакам

С 13 октября Франция находится в состоянии «чрезвычайной готовности» к возможным атакам после того, как 20-летний выходец из Чечни нанес смертельное ножевое ранение школьному учителю в городе Аррас на севере страны. Позднее страну захлестнула волна ложных сообщений о минированиях объектов транспортной сети, школ и культурных центров. Существуют «люди, которые играют на страхе», объяснил Бон, имея в виду волну угроз о бомбах.

Так, 22 октября в Версальском дворце под Парижем провели эвакуацию гостей «по соображениям безопасности» уже в седьмой раз за последние восемь дней. Версаль был вновь открыт через два часа после проверки. Ранее Лувр в Париже также был вынужден по аналогичным же причинам эвакуировать 3 тысячи посетителей после получения сообщения о якобы заложенной бомбе.