Эстонский киберспортсмен не только вошел в историю, но и заработал круглую сумму

CS:GO, управляемая корпорацией Valve, недавно была заменена Counter-Strike 2, или сокращенно CS2. изайн предыдущей игры стал более современным, но некоторые нововведения также заставили команды пересмотреть стратегию.

Сейчас в Австралии прошел первый крупный турнир IEM Sydney CS2. 16 команд соревновались за исторический победный трофей и призовой фонд: первое место оценивалось в 100 000 долларов.