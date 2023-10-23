Эстонский киберспортсмен не только вошел в историю, но и заработал круглую сумму

Робин Ropz Коол, один из лучших игроков в CS:GO Эстонии, открыл новую эру в мире киберспорта. Коол вместе с Faze Clan стал победителем первого в истории турнира по CS2.
CS:GO, управляемая корпорацией Valve, недавно была заменена Counter-Strike 2, или сокращенно CS2. изайн предыдущей игры стал более современным, но некоторые нововведения также заставили команды пересмотреть стратегию.
Сейчас в Австралии прошел первый крупный турнир IEM Sydney CS2. 16 команд соревновались за исторический победный трофей и призовой фонд: первое место оценивалось в 100 000 долларов.
Первое место в историческом турнире Faze Clan заслужили весьма убедительно. Коол, ярко выступивший в финале решающей фазы турнира, привел Faze к победе над американской командой Complexity. Победные результаты Faze составили 2:1.