Продажа машин на металлолом: цены продолжают расти

По данным статистики AS Kuusakoski, цена на сдаваемые на металлолом автомобили выросла на 13 процентов по сравнению с прошлым месяцем и теперь достигла 225 евро за тонну.
«Цена на медь всегда была барометром экономической ситуации. Но времена сейчас странные, и никто точно не знает, насколько хорошо поведение цен на медь сегодня отражает уверенность рынка. В любом случае, стоимость меди за месяц выросла на один процент и за год - на два процента.
По оценке участников недавней конференции Лондонской биржи металлов (LME), медь является металлом с наибольшим потенциалом роста цен в следующем году, несмотря на то, что предстоящие месяцы будут трудными: медь попала в промышленный спад, хотя будущее могло бы быть светлым и "электрическим". Последние скорректированные анализы показывают, что в случае с медью, если в настоящее время существует небольшой дефицит, в следующем году профицит предложения вырастет до 467 000 тонн. Но есть и те, кто не согласен с этим и предостерегает о дефиците.
В ближайшие несколько лет избыток предложения алюминия составит два миллиона тонн. Рынок также говорит об огромном росте производства в Индонезии, который заполонит рынок никеля.
Цена на алюминий в Kuusakoski за год выросла на десять процентов. По разным субъективным и объективным причинам закупочная цена автомобиля на металлолом также значительно выросла по сравнению с прошлым месяцем.
Организация Worldsteel пересмотрела свои краткосрочные прогнозы мирового спроса на сталь на этот и следующий год в сторону понижения из-за снижения спроса и мрачной макроэкономической ситуации. Однако взоры мира обращены на Средний и Ближний Восток, где разразившийся конфликт, похоже, также вызовет на рынке металлов очередные перебои.
Приходится учитывать, что европейский производственный сектор находится в состоянии рецессии, отчасти из-за высоких цен на энергоносители, а экономический рост в США замедляется. Циклический спад изменил краткосрочные перспективы для многих промышленных металлов, поскольку их поставок больше, чем необходимо.
К счастью, в этом году Китай преподнес сюрприз: производство металлов в стране процветает и импортируется больше алюминия и цинка. Импорт меди все еще ниже прошлогоднего уровня, но за последние два месяца он также был довольно сильным. В Китае также достроены некоторые жилые массивы, что сразу же увеличило спрос, например, на бытовую технику, что также является хорошей новостью для промышленных металлов, кроме стали. Пекин также систематически инвестирует в металлоемкую инфраструктуру – электросети, электромобили и солнечные панели. Кое-что это компенсирует, но можно спорить, как долго это продлится...», - прокомментировал текущее состояние рынка металлов член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.
Объем рынка металлолома Эстонии составляет 350 000–400 000 тонн в год. AS Kuusakoski является крупнейшим в Эстонии поставщиком услуг по переработке металлолома, предприятие перерабатывает около половины металлолома Эстонии. У Kuusakoski 12 пунктов обслуживания, открытых по всей Эстонии: в Хаапсалу, Йыхви, Нарве, Пайде, Палдиски, Пярну, Раквере, Рапла, Таллинне, Тарту, Вильянди и Выру.