Продажа машин на металлолом: цены продолжают расти

«Цена на медь всегда была барометром экономической ситуации. Но времена сейчас странные, и никто точно не знает, насколько хорошо поведение цен на медь сегодня отражает уверенность рынка. В любом случае, стоимость меди за месяц выросла на один процент и за год - на два процента.

По оценке участников недавней конференции Лондонской биржи металлов (LME), медь является металлом с наибольшим потенциалом роста цен в следующем году, несмотря на то, что предстоящие месяцы будут трудными: медь попала в промышленный спад, хотя будущее могло бы быть светлым и "электрическим". Последние скорректированные анализы показывают, что в случае с медью, если в настоящее время существует небольшой дефицит, в следующем году профицит предложения вырастет до 467 000 тонн. Но есть и те, кто не согласен с этим и предостерегает о дефиците.

В ближайшие несколько лет избыток предложения алюминия составит два миллиона тонн. Рынок также говорит об огромном росте производства в Индонезии, который заполонит рынок никеля.

Цена на алюминий в Kuusakoski за год выросла на десять процентов. По разным субъективным и объективным причинам закупочная цена автомобиля на металлолом также значительно выросла по сравнению с прошлым месяцем.