Не забудьте перевести часы: Эстония переходит на зимнее время

Переводя стрелки часов назад и переходя на зимнее время, Эстония возвращается к поясному времени. Все государства-члены ЕС переходят на зимнее время, поскольку общая дата и время начала и окончания летнего времени действует на всей территории Европейского союза в интересах единообразного функционирования внутреннего рынка.

Хотя в 2019 году Еврокомиссия выступила с предложением перейти на общее время и больше не переводить стрелки часов два раза в год, однако, когда началась пандемия Covid-19, дискуссии прекратились и общее видение достигнуто не было.