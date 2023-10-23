Не забудьте перевести часы: Эстония перешла на зимнее время

Переводя стрелки часов назад и переходя на зимнее время, Эстония возвращается к поясному времени. Все государства-члены ЕС переходят на зимнее время, поскольку общая дата и время начала и окончания летнего времени действует на всей территории Европейского союза в интересах единообразного функционирования внутреннего рынка.

В 2019 году Еврокомиссия выступила с предложением перейти на общее время и прекратить переводить стрелки часов, однако когда началась пандемия Covid-19, общее видение достигнуто не было и дискуссии прекратились.