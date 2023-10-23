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Не забудьте перевести часы: Эстония перешла на зимнее время

rus.postimees.ee
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Перевод часов.
Перевод часов. Фото: Toomas Huik/Postimees

В ночь на воскресенье, 29 октября, Эстония перешла на зимнее время: в четыре часа утра стрелки часов надо было перевести на час назад.

Переводя стрелки часов назад и переходя на зимнее время, Эстония возвращается к поясному времени. Все государства-члены ЕС переходят на зимнее время, поскольку общая дата и время начала и окончания летнего времени действует на всей территории Европейского союза в интересах единообразного функционирования внутреннего рынка.

В 2019 году Еврокомиссия выступила с предложением перейти на общее время и прекратить переводить стрелки часов, однако когда началась пандемия Covid-19,  общее видение достигнуто не было и дискуссии прекратились.

Переход на летнее время состоится в три часа утра в последнее воскресенье марта, когда стрелки будут переведены на один час вперед.

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