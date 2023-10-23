Миф или правда: белый сахар вреднее коричневого, пост полезен для здоровья?

1. Избавиться от лишних килограммов можно в сауне.

К сожалению, это невозможно. В сауне мы теряем много жидкости, но когда человек начинает пить после сауны, его вес сразу восстанавливается.

2. Быстро похудеть можно, употребляя в пищу малокалорийные продукты.

Одного этого недостаточно, необходимо пересмотреть весь выбор продуктов питания, также рекомендуется больше заниматься спортом. Скорее, стоит есть как можно больше натуральных продуктов, но при этом следить за величиной порций.

3. Тем, кто занимается спортом, можно есть что угодно.

Это не совсем так. Физические упражнения, несомненно, полезны и увеличивают расход энергии, но они также могут и повышать аппетит. Те, кто съедают две плитки шоколада после тренировки, могут не согнать ни грамма веса.

4. Пост - здоровый способ «очистить» организм.

Во время голодания организм начинает использовать собственные ткани в качестве источника энергии. Основным источником энергии для мозга является глюкоза, запасов которой в нашем организме хватает менее чем на сутки. Когда запасы глицина в организме истощаются, организм начинает синтезировать глюкозу из аминокислот, расщепляя белковые соеднинения в мышцах, печени и пр.; пост вреден для здоровья и бессмысленен, но его пагубные последствия становятся очевидными только через длительный период времени.

5. Коричневый сахар полезнее белого сахара.