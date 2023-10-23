Миф или правда: белый сахар вреднее коричневого, пост полезен для здоровья?

На сайте Института развития здоровья Тийу Либерт анализирует достоверность популярных представлений, связанных со здоровым питанием. Можно ли избавиться от лишних килограммов в сауне и толстеет ли человек от газированной воды?
1. Избавиться от лишних килограммов можно в сауне.
К сожалению, это невозможно. В сауне мы теряем много жидкости, но когда человек начинает пить после сауны, его вес сразу восстанавливается.
2. Быстро похудеть можно, употребляя в пищу малокалорийные продукты.
Одного этого недостаточно, необходимо пересмотреть весь выбор продуктов питания, также рекомендуется больше заниматься спортом. Скорее, стоит есть как можно больше натуральных продуктов, но при этом следить за величиной порций.
3. Тем, кто занимается спортом, можно есть что угодно.
Это не совсем так. Физические упражнения, несомненно, полезны и увеличивают расход энергии, но они также могут и повышать аппетит. Те, кто съедают две плитки шоколада после тренировки, могут не согнать ни грамма веса.
4. Пост - здоровый способ «очистить» организм.
Во время голодания организм начинает использовать собственные ткани в качестве источника энергии. Основным источником энергии для мозга является глюкоза, запасов которой в нашем организме хватает менее чем на сутки. Когда запасы глицина в организме истощаются, организм начинает синтезировать глюкозу из аминокислот, расщепляя белковые соеднинения в мышцах, печени и пр.; пост вреден для здоровья и бессмысленен, но его пагубные последствия становятся очевидными только через длительный период времени.
5. Коричневый сахар полезнее белого сахара.
Коричневый сахар обычно получают путем добавления патоки к кристаллам белого сахара. Все это немного увеличивает минеральную ценность сахара, но настолько незначительно, что все это не оказывает никакого влияния на здоровье. Вкусовые характеристики коричневого и белого сахара существенно разнятся, но все остальные различия между ними минимальны.
6. Человек должен выпивать не менее восьми стаканов воды в день.
При нашем климате и при небольшой физической активности взрослому человеку необходимо в общей сложности около 2,5 л жидкости в сутки, из которых 1-1,5 л следует получать из напитков, а остальное - из еды. Многие продукты содержат большое количество воды. Если вы пьете чай и соки, едите суп, фрукты и овощи, нет необходимости пить такое большое количество воды. Потребность в чистой воде составляет около 2-3 стаканов в день. Физические нагрузки и жаркий климат могут повысить потребность в воде, но об этом просигнализирует сам организм.
7. Газированная вода приводит к ожирению.
На самом деле этого не происходит. Чистая вода, газированная или негазированная, не дает энергии, но иногда газированная вода может вызвать кратковременное ощущение вздутия желудка. Подслащенная вода содержит определенное количество сахара, поэтому она дает энергию. Сколько именно, вы можете узнать из данных на упаковке.
8. Энергетические напитки дают энергию.
Так называемые энергетические напитки содержат примерно такое же количество сахара, как и обычные безалкогольные напитки. Энергетические напитки содержат много кофеина и других ингредиентов, которые временно повышают как умственную, так и физическую работоспособность, но после напряженной работы следует в действительно предаваться спокойному отдыху для восстановления запасов энергии. Поскольку безопасный верхний предел потребления многих ингредиентов энергетических напитков и их взаимодействие между собой не определены, не рекомендуется выпивать более 500 мл энергетических напитков в день. Энергетические напитки определенно не подходят детям.
9. Рюмка алкоголя согревает.
Это впечатление обманчиво. Алкоголь усиляет приток крови в подкожные капилляры и вызывает покраснение кожи, но на самом деле алкоголь охлаждает организм.
10. Жиры вредны, их нельзя употреблять ни при каких обстоятельствах.
Это заблуждение. Жиры необходимы для жизни, они являются источником незаменимых жирных кислот, без жиров организм не смог бы усваивать растворяющиеся именно в жирах витамины. Употреблять следует только насыщенные жирные кислоты (максимум 10% от общей калорийности рациона), которые в основном содержатся в продуктах животного происхождения. Превышать норму нельзя, так как избыток жиров вызывает отложение холестерина, способствуя тем самым развитию сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака.