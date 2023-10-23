Видео ⟩ Oryx: ударами ATACMS уничтожено минимум девять российских вертолетов в Бердянске и Луганске

Аналитический проект Oryx, собирающий информацию о военных потерях Украины и России на основе визуально проверенных данных, подсчитал, сколько вертолетов российская армия потеряла в ходе недавней атаки на аэродромы оккупированных Бердянска и Луганска, пишет Rus.TVNET.
Представитель проекта Oryx Якуб Яновский опубликовал свои данные в микроблоге X (Twitter). Так, в результате ударов были уничтожены семь вертолетов Ка-52 Alligator и два вертолета Ми-8. Еще 15 вертолетов - восемь Ка-52 и семь Ми-8 - получили повреждения.
«Учитывайте, что вертолеты, помеченные как неремонтопригодные, в настоящее время числятся просто поврежденными, чтобы исключить возможность ошибки», - добавил он.
#UkraineWar: Overview of Russian equipment losses added on 21/10/2023— Jakub Janovsky (@Rebel44CZ) October 21, 2023
Full list: https://t.co/wxuwtueKnD pic.twitter.com/buVKwqbe1S
17 октября российская армия заявила, что Украина обстреляла ракетами дальнего действия военные аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске. Военные корреспонденты и блогеры «Z» сообщили о значительных потерях российских войск.
When Thousands of M74 Bomblets From ATACMS Missiles Fired by Ukraine Struck Berdyansk Helicopter Base. It Looks Amazing pic.twitter.com/mndQjt9BDb— Herman Moore (@HermanM50891526) October 19, 2023
A very toasty Russian-occupied Berdyansk airfield post Ukrainian ATACMS strike last night.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 17, 2023
Several Russian helicopters can be seen cooking off. pic.twitter.com/VY2ROK6ooq
❗As a result of #ATACMS strike on the airfield in #Berdyansk, on October 17, 2023, Major Sergei Petrovich Korolenko, the senior engineer of the aviation service of the 696 research & instructor helicopter regiment of the 344 SCC & Retraining of Flight Personnel was KIA pic.twitter.com/ekq3iBXeto— АЗОВ South (@Azovsouth) October 22, 2023
Позже в ВСУ проинформировали, что была проведена операция DRAGONFLY, и сообщили об уничтожении девяти вертолетов, спецтехники, пусковой установки ПВО и склада боеприпасов.