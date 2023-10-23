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Видео ⟩ Oryx: ударами ATACMS уничтожено минимум девять российских вертолетов в Бердянске и Луганске

rus.tvnet.lv
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Фото: EPA/Scanpix

Аналитический проект Oryx, собирающий информацию о военных потерях Украины и России на основе визуально проверенных данных, подсчитал, сколько вертолетов российская армия потеряла в ходе недавней атаки на аэродромы оккупированных Бердянска и Луганска, пишет Rus.TVNET.

Представитель проекта Oryx Якуб Яновский опубликовал свои данные в микроблоге X (Twitter). Так, в результате ударов были уничтожены семь вертолетов Ка-52 Alligator и два вертолета Ми-8. Еще 15 вертолетов - восемь Ка-52 и семь Ми-8 - получили повреждения.

«Учитывайте, что вертолеты, помеченные как неремонтопригодные, в настоящее время числятся просто поврежденными, чтобы исключить возможность ошибки», - добавил он.

17 октября российская армия заявила, что Украина обстреляла ракетами дальнего действия военные аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске. Военные корреспонденты и блогеры «Z» сообщили о значительных потерях российских войск.

Позже в ВСУ проинформировали, что была проведена операция DRAGONFLY, и сообщили об уничтожении девяти вертолетов, спецтехники, пусковой установки ПВО и склада боеприпасов.

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