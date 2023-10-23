ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Осуждать Израиль сейчас столь же аморально, как и поддерживать российскую агрессию

Невежество левых в Европе

Такое ощущение, что европейские левые не совсем понимают, что такое Палестина сегодня, и как она пришла к такому состоянию. Когда говорят, что Израиль оккупировал Палестину, каждый раз забывают упомянуть, что до Израиля никакого самостоятельного государства под названием Палестина не существовало. Например, советской оккупацией мы называем период пребывания Эстонии в составе СССР не по той причине, что нам так хочется, а в силу того, что до установления советского режима Эстония была независимым государством, и СССР насильственно навязал здесь свою власть. Израиль же был сформирован на месте британской администрации, до которой эта территория была частью Османской империи, до этого - Египтом, и т. д.; поэтому лозунги в духе Free Palestine я считаю абсурдными, ведь нельзя освободить то, чего не было изначально.