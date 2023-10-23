ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Осуждать Израиль сейчас столь же аморально, как и поддерживать российскую агрессию

Вновь вспыхнувший военный конфликт между Израилем и Палестиной в Эстонии, по сравнению с большинством западных стран, воспринимается, возможно, чуть менее чувствительно. Наша страна на официальном уровне твердо выказала поддержку Израилю после чудовищного нападения террористов ХАМАС. Однако очень часто, в основном - на левом политическом фланге, высказываются и слова в поддержку Палестины, и мнения о неправомерности действий Израиля, для чего имеется крайне мало оснований, считает блогер и гражданский активист Даниил Куракин.
Для начала четко обозначу свою позицию. Я всецело поддерживаю Израиль и считаю, что террористическая группировка ХАМАС должна быть уничтожена всеми доступными методами. Если эти методы включают блокаду сектора Газа, массированную бомбардировку районов, где живут террористы, и наземную операцию, Израиль имеет право на данные действия. Настаивающие на противоположном люди, вероятно, слабо представляют себе ситуацию, в которой оказались евреи на территории этой маленькой страны на Ближнем Востоке. Поэтому нужно немного погрузиться в историю, чтобы понять, почему Израиль поступает так, как он поступает.
Экскурс в историю
Израиль появился не на пустом месте. Возникновению израильского государства предшествовала полувековая история формирования на территории британского мандата в Палестине безопасного места жительства для евреев. Израиль был создан именно в этом месте по конкретным причинам, одной из которых является многовековой антисемитизм в Европе, апогеем чего стал Холокост.
Палестина - это еврейская Земля обетованная, откуда евреи тысячи лет назад бежали после прихода арабов и крестовых походов. И когда началось создание безопасного места для евреев, арабы первыми попытались воспрепятствовать этому и даже организовали вооруженное восстание, чтобы окончательно прекратить еврейскую миграцию. Произошло это аккурат перед Второй мировой войной, и результатом стало то, что евреи в самый пик Холокоста не могли попасть в Палестину.
После войны уже не было никаких сомнений в необходимости безопасного еврейского государства. Иного места, чем подмандатная Палестина, быть просто не могло, однако и после зверств нацистов арабы оставались непреклонны. Даже предложения ООН по разделу Палестины на еврейское и арабское государства с нейтральным Иерусалимом арабами были отвергнуты с обещанием утопить евреев в крови в случае раздела.
Буквально на следующий день после провозглашения независимости Израиля пять арабских стран развязали против него войну, однако евреям удалось победить, и именно тогда Израиль приобрел близкие к современным границы. Сектор Газа был оккупирован Египтом, а Западный берег и Восточный Иерусалим отошли Трансиордании. Если бы не оккупация Восточного Иерусалима, сейчас бы такие границы, наверное, устроили бы большинство, поскольку евреи управляли бы своим государством, а арабы - своим.
Далее произошло еще две войны - Шестидневная и Война Судного дня, вновь инициированные арабами и направленные против Израиля. В обоих случаях Израиль побеждал и даже расширял свои территории, взяв, например, Восточный Иерусалим. Лишь после последней войны стала идти речь о создании палестинского государства, на что был согласен и Израиль. Однако договороспособность арабов осталась практически на уровне 1947 года и вместо диалога арабы устроили два крупных восстания, именуемые интифадами. Они сопровождались терактами на территории Израиля и гибелью мирного израильского населения, на что еврейское государство жестко отвечало.
Израиль все последние полвека боролся за выживание, и, как показывают последние события, борется до сих пор, при этом каждый раз источником войн, конфликтов и жертв являются арабские соседи Израиля. Это соседи, которые не смогли построить у себя в стране процветающие демократические государства с развитой экономикой и обеспеченными правами человека, а вот Израиль смог это сделать. В Израиле на сегодняшний день арабы и евреи равны в правах, а в Кнессете (парламенте Израиля) даже представлены арабские партии. Откровенно говоря, я вообще сомневаюсь в том, что в отдельном палестинском государстве есть смысл, с учетом существющего огромного набора арабских стран. Не стоит забывать и вот что: именно после того, как палестинцам дали шанс на создание своего государства, в ответ они устроили агрессию против Израиля.
Невежество левых в Европе
Такое ощущение, что европейские левые не совсем понимают, что такое Палестина сегодня, и как она пришла к такому состоянию. Когда говорят, что Израиль оккупировал Палестину, каждый раз забывают упомянуть, что до Израиля никакого самостоятельного государства под названием Палестина не существовало. Например, советской оккупацией мы называем период пребывания Эстонии в составе СССР не по той причине, что нам так хочется, а в силу того, что до установления советского режима Эстония была независимым государством, и СССР насильственно навязал здесь свою власть. Израиль же был сформирован на месте британской администрации, до которой эта территория была частью Османской империи, до этого - Египтом, и т. д.; поэтому лозунги в духе Free Palestine я считаю абсурдными, ведь нельзя освободить то, чего не было изначально.
Что же до нынешнего частично признанного государства Палестина, то это не до конца сформированный фейлстейт, который не может быть приведен в соответствие с базовыми признаками государства из-за внутренних разногласий внутри самой Палестины и террористической опасности этого региона для Израиля, в чем мы уже успели убедиться. Западный берег и сектор Газа были завоеваны Израилем в ходе Шестидневной войны и до этого они не были самостоятельным государством. Оба эксклава сегодня контролируются противоборствующими друг другу организациями: в Секторе Газа это ХАМАС, на Западном берегу - ФАТХ, а также израильская армия.
Сторонники Палестины называют наличие израильского контроля на Западном берегу апартеидом, а ООН говорит об оккупации, что, конечно же, имеет мало общего с действительностью, и у Израиля есть сильные аргументы против таких заявлений. Кроме того, именно когда Израиль вывел свою армию из сектора Газа, ХАМАС пришел к власти, и есть все основания полагать, что без израильского влияния на Западном берегу слабое правительство Палестины просто перестанет существовать, а у Израиля появится новый очаг напряженности на границе.
Симпатия ЛГБТК+ к Палестине абсурдна
Европейские левые плохо понимают то, в каком положении оказался Израиль, когда критикуют его, например, за бомбардировку сектора Газа. В Эстонии за счет традиционно более правого вектора развития общества не возникает столь сильного сопереживания Палестине, однако кое-какие отдельные потуги имеются, особенно у местной левой молодежи, при этом некоторые люди даже вешают себе на аватарки палестинский флаг. Когда подобным занимаются еще и представители ЛГБТК+ сообщества, я вдвойне недоумеваю, ведь как ХАМАС, так и Палестина в целом далеки от идей толерантности к сексуальным меньшинствам, в отличие от Израиля, где свободно организуют прайды. Очень хорошо эту ситуацию описывают следующие слова: поддержка геями Палестины равносильна поддержке курицами KFC, или поддержке свиньями скотобойни.
Для меня же махание палестинским флагом является не просто поддержкой палестинцев, а поддержкой геноцида израильтян, поскольку именно под этим флагом террористы из сектора Газа резали головы младенцам. Под этим флагом ХАМАС желает уничтожить Израиль и его жителей; в силу этого Грета Тунберг, которая беспокоится о климате в секторе Газа, выглядит крайне глупо, выступая в поддержку Палестины.
Сегодня сектор Газа неразрывно связан с ХАМАСом, и наоборот, поэтому поддерживая одно, вы в общественном восприятии автоматически поддерживаете и другое. ХАМАС - это террористы, которые устроили откровенную резню в Израиле. Они - агрессоры, а мы должны проявлять сочувствие не к агрессору, а к жертве.
Антиизраильские акции сейчас в высшей степени безнравственны
Акции в поддержку Палестины должны восприниматься исключительно так же, как акции с российским флагом в поддержку ее войны против Украины, причем как в моральном плане, так и в плане угрозы общественной безопасности. На этих акциях уже была замечена символика России, ИГИЛ и «Талибана»; начав бороться с массовыми пропалестинскими демонстрациями, европейские правительства только-только начали осознавать, что дали своей политикой карт-бланш на поддержку терроризма. Я считаю, что поддержке теppористов нет места в Европе, и если вам чужды человеческие ценности и вам ближе теppористы, попробуйте тогда поддерживать их на их же территории.
Поддерживающие Палестину без зазрений совести разбрасываются антисемитскими заявлениями, срывают листовки с именами жертв нападения ХАМАС 7 октября, распространяют фейки, например, о якобы Израилем совершенном ударе по больнице, вынуждая Израиль оправдываться перед ООН и всем миром.
Ссылаясь на отношение ООН к Израилю, европейские левые забывают, что в Совете безопасности ООН сидят Россия и Китай - те страны, которые больше всех сейчас испытывают безопасность в мире на прочность, а в Совете ООН по правам человека заседают такие правовые демократии, как тот же Китай, Кувейт, Бурунди и Код-д’Ивуар, а до полномасштабного вторжения в Украину там была и Россия. ООН сегодня теряет последний авторитет как организация по обеспечению мира, и вместо выполнения этой функции только и может что выражать озабоченность, поэтому антиизраильские настроения среди руководства ООН сюрпризом не являются.
У Израиля нет выбора
Многих людей повергают в шок кадры разрушенных домов в Газе, после чего в сторону Израиля сыпятся обвинения в непропорциональном ответе. Ситуация же такова, что у Израиля нет выбора. Сектор Газа - это один из самых густонаселенных участков суши в мире, ХАМАС строит свои базы в жилых домах, прячет в школах и больницах свое оружие, буквально прикрываясь мирными жителями, чтобы потом левая молодежь писала свое возмущение в социальной сети Х.
Израильская армия предупреждает о своих атаках, сбрасывает над Газой информационные листовки; чтобы выжить, мирные жители сектора Газа должны выполнять указания израильской армии по укрыванию в безопасные места и эвакуации из потенциальной зоны боевых действий. Ни одна армия мира еще так не беспокоилась о жителях подконтрольных врагу территорий.
К сожалению, без жертв среди мирного населения не обойтись, но жертв может быть еще больше, если ХАМАС не будет уничтожен. Израиль делает все, что от него зависит, чтобы свести эти жертвы к минимуму, и точно уж не «прогрессивные левые» вправе рассуждать о том, как евреям обезопасить себя от угроз своему существованию. Жители сектора Газа также должны понять, что признавая власть террористов и соглашаясь с ней, они должны ожидать последствий и для своего дома, ведь политика, как известно, интересуется каждым, даже тем, кто не интересуется ей.