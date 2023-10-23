В минувшие выходные в Аллене (штат Техас, США) прошли соревнования по фигурному катанию. Эстонская фигуристка Нина Петрыкина после короткой программы стала четвертой с результатом 65,03 балла, но по итогам обеих программ завоевала бронзовую медаль!
Видео ⟩ Обновившая личный рекорд Нина Петрыкина написала новую страницу в истории эстонского фигурного катания
В произвольной программе ей удалось установить личный рекорд в 129,53 балла, что принесло ей в сумме 194,55 балла и третье место. Кстати, общий балл Петрыкиной также является ее новый личный рекорд.
Важно отметить, что Петрыкина выступает с серьезнейшими конкурентками. Победительницей в Аллене стала серебряная и бронзовая призерша чемпионата мира Луна Хендрикс (221,28 балла), обойдя Изабо Левито (208,15), которая в прошлом году в Таллинне стала чемпионкой мира среди юниоров.
Возможно, совсем скоро Нина Петрыкина сможет установить новые рекорды, поскольку в конце этой недели в канадском Ванкувере пройдет второй этап серии Гран-при.