Видео ⟩ Обновившая личный рекорд Нина Петрыкина написала новую страницу в истории эстонского фигурного катания

В произвольной программе ей удалось установить личный рекорд в 129,53 балла, что принесло ей в сумме 194,55 балла и третье место. Кстати, общий балл Петрыкиной также является ее новый личный рекорд.

Важно отметить, что Петрыкина выступает с серьезнейшими конкурентками. Победительницей в Аллене стала серебряная и бронзовая призерша чемпионата мира Луна Хендрикс (221,28 балла), обойдя Изабо Левито (208,15), которая в прошлом году в Таллинне стала чемпионкой мира среди юниоров.