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Фото ⟩ Подозрение на утечку: заправку окружили спасатели и полицейские

rus.postimees.ee
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Сегодня, 23 октября, рано утром на вызов с окраины Пайде отреагировали всевозможные оперативные силы.

В Пайде на улице Тёэстузе, где расположены несколько производственных предприятий и, например, газовая заправка, около восьми утра можно было увидеть как спасательные, так и полицейские машины с включенными проблесковыми маячками.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен сказала, что сегодня в 7.40 утра в Центр тревоги сообщили, что на заправочной станции на улице Тёэстузе в Пайде возле газовой колонки слышно тихое шипение и ощущается легкий запах газа.

«Спасатели проверили заправку ​​и не обнаружили утечки», - добавила она.

Смотрите фотографии с места происшествия!

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