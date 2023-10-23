Фото ⟩ Подозрение на утечку: заправку окружили спасатели и полицейские

Сегодня, 23 октября, рано утром на вызов с окраины Пайде отреагировали всевозможные оперативные силы.
В Пайде на улице Тёэстузе, где расположены несколько производственных предприятий и, например, газовая заправка, около восьми утра можно было увидеть как спасательные, так и полицейские машины с включенными проблесковыми маячками.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен сказала, что сегодня в 7.40 утра в Центр тревоги сообщили, что на заправочной станции на улице Тёэстузе в Пайде возле газовой колонки слышно тихое шипение и ощущается легкий запах газа.
«Спасатели проверили заправку и не обнаружили утечки», - добавила она.
Смотрите фотографии с места происшествия!