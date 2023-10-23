Исследование: что вызывает у эстонских школьников наибольший стресс?

По данным исследования, проведенного компанией Norstat по заказу молодежной программы Samsung "Solve For Tomorrow", проблемы с учебой являются самой большой причиной стресса среди подростков 15-19 лет.
Среди молодых людей, обучающихся в 9-12 классах основной школы или гимназии, 65% отметили, что проблемы с учебой являются одним из факторов, вызывающих у них наибольший стресс и негативные эмоции. Вторым по степени напряженности фактором для молодежи 9-12 классов стали проблемы со здоровьем, на что указали 30% респондентов, третьим по степени напряженности - проблемы в семье, на что указали 26% респондентов.
Также был проведен опрос молодежи, обучающихся в профессиональных училищах: 38% опрошенных назвали причиной стресса проблемы со здоровьем, 36% - проблемы с учебой, 26% молодых людей назвали причиной стресса проблемы в семье.
Многие не хотят идти в школу
Почти половина молодых людей каждую неделю думает о том, что не хочет ходить в школу. Почти каждый день такие мысли возникают у 18% 15-19-летних, а каждую неделю - у 30%. Четверть респондентов говорят, что не хотят ходить в школу каждый месяц, а 18% - не хотят ходить в школу хотя бы раз в год.
Молодые люди, обучающиеся в профессиональных училищах, менее негативно относятся к посещению школы, чем молодые люди, обучающиеся в гимназии и последнем классе основной школы. Так, 37% молодых людей, получающих профессиональное образование, признались, что мысли о пропуске занятий посещают их каждую неделю, а из учащихся 9–12 классов так ответил 51%.
Еще одним источником тревоги учащихся являются семейные проблемы
73% молодых людей, которые ходят в школу против своей воли, заявили, что академические проблемы недавно вызвали у них стресс и напряжение. Кроме того, 38% отметили, что одной из причин стресса и негативных эмоций являются семейные проблемы.
В том, что касается проявлений стресса, 81% молодых людей указали, что чувствуют усталость, 67% испытывают тревогу, а 51% отметили, что им трудно расслабиться.
Учащимся было предложено оценить умение справляться со стрессом. По их словам, 44% респондентов справляются со стрессом достаточно хорошо или очень хорошо, 40% – средне, а 14% – довольно плохо или очень плохо.
«Выражение, что ребенок – зеркало семьи, взято не из воздуха. Чтобы молодой человек хорошо себя чувствовал в школе, в первую очередь должны быть налажены домашние отношения. Мы организуем конкурс идей Solve For Tomorrow, цель которого в этом году – сделать молодежь счастливее в школе. Судя по опросу, похоже, что учащиеся ждут решения, которое помогло бы им избежать академических проблем», - сказала руководитель программы Samsung Solve For Tomorrow Эгле Тамелите.
Заказанный Samsung опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat, которая в период с 11 по 21 сентября опросила в общей сложности 251 человека.