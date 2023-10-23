Исследование: что вызывает у эстонских школьников наибольший стресс?

Среди молодых людей, обучающихся в 9-12 классах основной школы или гимназии, 65% отметили, что проблемы с учебой являются одним из факторов, вызывающих у них наибольший стресс и негативные эмоции. Вторым по степени напряженности фактором для молодежи 9-12 классов стали проблемы со здоровьем, на что указали 30% респондентов, третьим по степени напряженности - проблемы в семье, на что указали 26% респондентов.

Также был проведен опрос молодежи, обучающихся в профессиональных училищах: 38% опрошенных назвали причиной стресса проблемы со здоровьем, 36% - проблемы с учебой, 26% молодых людей назвали причиной стресса проблемы в семье.

Многие не хотят идти в школу

Почти половина молодых людей каждую неделю думает о том, что не хочет ходить в школу. Почти каждый день такие мысли возникают у 18% 15-19-летних, а каждую неделю - у 30%. Четверть респондентов говорят, что не хотят ходить в школу каждый месяц, а 18% - не хотят ходить в школу хотя бы раз в год.

Молодые люди, обучающиеся в профессиональных училищах, менее негативно относятся к посещению школы, чем молодые люди, обучающиеся в гимназии и последнем классе основной школы. Так, 37% молодых людей, получающих профессиональное образование, признались, что мысли о пропуске занятий посещают их каждую неделю, а из учащихся 9–12 классов так ответил 51%.

Еще одним источником тревоги учащихся являются семейные проблемы