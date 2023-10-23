Контавейт выиграла на турнире, где соревновались легенды тенниса

Анетт Контавейт, которая летом объявила о завершении карьеры, недолго грустила без корта и публики: она одержала победу на прошедшем в Люксембурге турнире Ladies Tennis Masters. На этом турнире дважды выступала и легендарная Мартина Навратилова.
Турнир, состоящий из восьми этапов, предназначен для бывших профессиональных теннисисток, ныне завершивших карьеру. Он начался в четверг, когда состоялись первые два четвертьфинала. Контавейт вышла на корт в пятницу и начала турнир против победительницы Олимпийских игр 2016 года в Рио Моники Пуиг, которую ей удалось победить со счетом 6:4, 6:4.
В полуфинале против Контавейт вышла бывшая пятая ракетка мира Люси Шафарова, которую наша спортсменка обыграла со счетом 6:4, 6:3. В финале бывшую вторую ракетку мира ожидала встреча с Андреа Петкович. В первом сете Петкович едва не обыграла эстонку, но в конце концов Контавейт одержала победу со счетом 7:5, 6:2.
После победы Анетт Контавейт была очень довольна.
«Мне очень приятно здесь быть. Я очень азартный человек и ожидаю каждой игры. Я ждала, что смогу вновь выйти на корт и сыграть в соревновательный теннис. Это честь, - сказала она. – Было очень здорово играть каждый день перед таким большим количеством публики. Не верила, что вновь сумею выйти на корт по завершении карьеры. Спасибо, что пришли сюда».