Комиссии Рийгикогу оценят отчет Европейской счетной палаты за 2022 год

По словам председателя комиссии по делам Европейского союза Лийзы Пакоста, мы должны проследить, чтобы Эстония и в будущем добросовестно использовала европейские средства, но делать это можно более инновационно, например, используя инновационные тендеры, в рамках которых публичный сектор будет искать наилучшие решения возникших проблем. Она добавила, что, по ее оценке, следует быть гибким там, где это дозволено.

Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн отметила, что на протяжении последних лет Европейский союз столкнулся с рядом неожиданных кризисов и был вынужден тратить крупные суммы на их разрешение, что повышает и бюджетные риски. Она добавила, что, согласно аудиту, в прошлом году в расходах ЕС было допущено значительно больше ошибок, чем на протяжении предыдущих лет.

Председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Урмас Рейнсалу отметил, что на бюджет ЕС и его покупательскую способность влияют высокая инфляция и повышение процентных ставок, возросшие долговые обязательства и необходимость поддерживать Украину. Поэтому необходимо крайне тщательно следить, чтобы желаемые результаты были достигнуты.

Согласно годовому отчету Европейской счетной палаты за 2022 год, годовой бухгалтерский отчет ЕС за предыдущий бюджетный год дает достоверный и правильный обзор финансового положения союза и в доходных сделках ошибок не допущено. В то же время, по оценке аудиторов, погрешность в расходах бюджета ЕС на сумму 196 миллиардов евро выросла до 4,2 % (в 2021 году 3 %). Оценочная погрешность – это предположительный объем средств, использованных с нарушением предписаний ЕС и государств-членов.

По мнению аудиторов, две трети (66 %) прошедших проверку расходов являются расходами с высоким риском. Их объемы выросли по сравнению с 2021 годом (63,2 %). В отношении таких расходов зачастую применяются сложные правила и критерии для получения финансирования, ввиду чего растут и риски возникновения ошибок.

Аудиторы также пришли к заключению, что на потраченные в рамках Фонда восстановления и устойчивости 46,9 миллиарда евро влияют связанные с корректностью проблемы и недочеты, выявленные в системах контроля государств-членов. Однако эти ошибки не носят сквозной характер.