В Хaаберсти в моде вторичное использование

Все желающие приглашаются на блошиный рынок Хааберсти, который состоится в субботу, 28 октября 2023 года с 11:00 до 14:00 в Дневном центре Хааберсти (Ыйсмяэ-теэ, 24). Приходите покупать, дайте старой одежде и вещам новую жизнь!
По словам старейшины района Хаберсти Олег Сильянова, переработка и вторичное использование должны стать для всех новым образом мышления.
«У каждого из нас есть в шкафу вещи, которые больше не нужны. Они могут быть как вещами, купленными на эмоциях, так и просто теми, которые мы не используем, но могут оказаться ценными для других. Чтобы уменьшить количество хлама и дать вещам новую жизнь, разумно продавать и обменивать их, например, на нашем блошином рынке Хааберсти, который состоится уже в эту субботу в Дневном центре Хааберсти», - пригласил старейшина жителей посетить блошиный рынок.
Блошиный рынок Хааберсти состоится в субботу, 28 октября 2023 года с 11:00 до 14:00 в Дневном центре Хааберсти по адресу Ыйсмяэ-теэ, 24. Ждем всех заинтересованных. Просим учесть, что оплата будет производиться только наличными.