В Хaаберсти в моде вторичное использование

«У каждого из нас есть в шкафу вещи, которые больше не нужны. Они могут быть как вещами, купленными на эмоциях, так и просто теми, которые мы не используем, но могут оказаться ценными для других. Чтобы уменьшить количество хлама и дать вещам новую жизнь, разумно продавать и обменивать их, например, на нашем блошином рынке Хааберсти, который состоится уже в эту субботу в Дневном центре Хааберсти», - пригласил старейшина жителей посетить блошиный рынок.