Правительство Финляндии планирует легализовать доставку алкоголя на дом

Правительство премьер-министра Петтера Орпо хочет, чтобы алкогольные напитки заказывались у всех розничных торговцев, имеющих лицензию на продажу алкоголя, включая магазины, киоски и рестораны.

Федерация индустрии пива и безалкогольных напитков предложила правительству разрешить доставку на дом с 9:00 до 21:00.

В настоящее время в Финляндии в продуктовых магазинах разрешено продавать алкоголь с содержанием алкоголя не более 5,5%. Более крепкие напитки могут продаваться только в специальных магазинах, управляемых государственной компанией Alko. Согласно этой схеме, предельное содержание алкоголя в напитках, продаваемых в продуктовых магазинах, будет увеличено до восьми процентов. Таким образом, продажа и доставка вин на дом будет осуществляться Alko.

Предложение об изменении закона готовится Министерством социальных дел и здравоохранения, которое утверждает, что при доставке на дом самым сложным является обеспечение соблюдения возрастных ограничений на продажу алкоголя.