Правительство Финляндии планирует легализовать доставку алкоголя на дом

Согласно плану правительства, люди смогут заказывать алкоголь на дом из магазинов и ресторанов. В настоящее время в Финляндии это запрещено, пишет финский национальный вещательный портал Yle.
Правительство премьер-министра Петтера Орпо хочет, чтобы алкогольные напитки заказывались у всех розничных торговцев, имеющих лицензию на продажу алкоголя, включая магазины, киоски и рестораны.
Федерация индустрии пива и безалкогольных напитков предложила правительству разрешить доставку на дом с 9:00 до 21:00.
В настоящее время в Финляндии в продуктовых магазинах разрешено продавать алкоголь с содержанием алкоголя не более 5,5%. Более крепкие напитки могут продаваться только в специальных магазинах, управляемых государственной компанией Alko. Согласно этой схеме, предельное содержание алкоголя в напитках, продаваемых в продуктовых магазинах, будет увеличено до восьми процентов. Таким образом, продажа и доставка вин на дом будет осуществляться Alko.
Предложение об изменении закона готовится Министерством социальных дел и здравоохранения, которое утверждает, что при доставке на дом самым сложным является обеспечение соблюдения возрастных ограничений на продажу алкоголя.
В Эстонии разрешена доставка алкоголя на дом: его можно заказать через посылочный автомат или доставить курьером. При заказе через посылочный автомат возраст покупателя проверяется по ID-карте. Курьер проверяет возраст клиента на основании документа, удостоверяющего личность.