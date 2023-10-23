Французская продукция поступает в магазины Prisma

Материнская компания Prisma, S-Group, уже начала сотрудничать с французской торговой сетью Carrefour, завоевавшей весь мир, и поэтому уже весной этого года в Prisma можно было найти ряд ее продуктов. Теперь сотрудничество расширилось, и в Prisma добавились товары Carrefour в самых разных товарных группах. Carrefour - одна из крупнейших розничных компаний в мире, обладающая большим объемом продаж, что позволяет ей предлагать качественные товары по доступным ценам.

«Раньше люди покупали продукцию Carrefour в соседних странах, но теперь выбор товаров Carrefour доступен и в Эстонии. Мы еще не знаем, какие товары будут пользоваться здесь успехом, но предпосылкой для этого являются хорошие цены и популярность в других странах», - говорит Каймо Нийтару, директор по ассортименту и закупкам Prisma Peremarket.

Продукция Carrefour включает в себя товары длительного хранения, такие как консервы, чай, сладости, соки и воду, а также свежие продукты, такие как сыр и масло. В ассортимент также входят товары первой необходимости - например, подгузники и туалетная бумага.

Примеры цен на продукцию: минеральная вода (1,5 л) 25 центов, плавленый сыр 100 г 89 центов, яблочный сок (2 л) 1,29 eur, родниковая вода (5 л) 69 центов, детские подгузники midi (50 шт.) 5,69 eur.

По словам Нийтару, долгосрочная цель Prisma - предложить потребителям самую дешевую корзину покупок, и для достижения этой цели компания активно работает над повышением эффективности собственной деятельности, а также отношений с партнерами. «Экономическая ситуация сделала покупателей очень чувствительными к ценам, они тщательно делают покупки и ищут самые дешевые товары. В настоящее время совместно с эстонскими производителями мы проводим акцию «Мы развернули цены», в рамках которой цены на сотни товаров были возвращены на год назад, но наряду с этим мы также проводим выгодное обновление ассортимента», - сказал Нийтару.