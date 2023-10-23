Истина в вине? ⟩ Литва стала крупнейшим поставщиком вина в Россию

«Только санкции, единогласно принятые в Европе, могут решить эту проблему. И нам нужен не один пакет таких санкций», - сказала Армонайте в понедельник в интервью литовской национальной радиостанции Lithuanian National Radio.

«Те вина, которые здесь представлены, - это продукция наших западноевропейских партнеров. На мой взгляд, это крайне неправильно. Ведь даже те, кто может прикоснуться к этой цепочке поставок, должны понимать, что они косвенно участвуют в финансировании бюджета Путина. А война в Украине финансируется из бюджета Путина», - сказала министр.