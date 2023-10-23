ЮКУ-КАЛЛЕ РАЙД ⟩ Венгрия в качестве председателя ЕС будет пьяным слоном в посудной лавке

Если у эстонцев есть красивая песенка Ta lendab mesipuu poole («Она летит к улью»), то про Орбана можно было бы сложить песню Ta lendab käsipuu poole, потому что вместе с Венгрией он летит к перилам над пропастью, и, к сожалению, еще и тащит за собой Евросоюз. Сигналы о том, что с Путиным все в порядке и что Путину надо позволить вернуться к привычной работе, означают абсолютную угрозу безопасности.

Китай и Россия наверняка будут рады такому неожиданному союзнику. Ни для кого не секрет, что Венгрии нравятся эти две страны, но тот факт, что Орбан настолько определенно выбрал сторону, должно быть, удивил даже самих Пекин и Москву.

У нас тоже есть кому любить Орбана

У нас также есть целая компания людей, которых воодушевляют и даже радуют взгляды Виктора Орбана. Летом делегация EKRE посетила Венгрию: они вообще постоянно спорят о разнице между нами и Венгрией. К середине осени в большом зале парламента продолжились восторженные рассказы о том, что Венгрия - действительно свободная страна, а не холуй каких-то организаций. Им кажется, что Орбан – не какой-то розоватый фрик и «либераст», а настоящий мужчина, возможно, даже новый Большой Брат.