ЮКУ-КАЛЛЕ РАЙД ⟩ Венгрия в качестве председателя ЕС будет пьяным слоном в посудной лавке

Это ведь совсем недавно президент Венгрии Виктор Орбан торжественно анонсировал долгие годы сотрудничества с Путиным и послал подальше всю остальную Европу. Теперь он снова отправился лизать ботинки Путину, на этот раз аж в Китай, пишет член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Юку-Калле Рейд («Ээсти 200»).
Язык тела Виктора Орбана был потрясающим, но лингвистика говорила еще больше. Если на языке тела он глубоко поклонился министру иностранных дел России Сергею Лаврову, то в тот момент, когда он открыл рот, мы узнали, что страна, некогда славившаяся автобусным заводом «Икарус» и консервированным горошком «Глобус», решила в разгар войны перейти на сторону России.
Орбан больше даже не пытается притворяться
Орбан даже не удосуживается делать вид, что Венгрия продолжает находиться в ЕС, но во время своего визита в коммунистический Китай он пробормотал, что ему скорее хотелось бы принадлежать к российско-китайскому союзу, чем к Европе.
Сердечно пожав руку Владимиру Путину, Орбан вдруг заявил, что нападение России на Украину по-прежнему является «операцией», а не агрессивной войной. Кроме того, Орбан на экономическом форуме в Катаре философствовал о том, что границы Украины «неопределенны». А еще Орбан укусил за ногу Швецию и снова начал объяснять, как нужно предъявлять Стокгольму новые условия для вступления в НАТО. А еще Орбан пообещал сделать все возможное, чтобы затормозить антироссийские санкции.
Также Орбан заявил, что является совершенной неправдой, что Украина защищает свободу Европы или Венгрии.
Венгрия - союзник России и Китая?
Поскольку Венгрия вот-вот станет страной-председателем ЕС, теперь во многих европейских странах некоторые люди обнаруживают, что в посудную лавку запускается пьяный слон.
Если у эстонцев есть красивая песенка Ta lendab mesipuu poole («Она летит к улью»), то про Орбана можно было бы сложить песню Ta lendab käsipuu poole, потому что вместе с Венгрией он летит к перилам над пропастью, и, к сожалению, еще и тащит за собой Евросоюз. Сигналы о том, что с Путиным все в порядке и что Путину надо позволить вернуться к привычной работе, означают абсолютную угрозу безопасности.
Китай и Россия наверняка будут рады такому неожиданному союзнику. Ни для кого не секрет, что Венгрии нравятся эти две страны, но тот факт, что Орбан настолько определенно выбрал сторону, должно быть, удивил даже самих Пекин и Москву.
У нас тоже есть кому любить Орбана
У нас также есть целая компания людей, которых воодушевляют и даже радуют взгляды Виктора Орбана. Летом делегация EKRE посетила Венгрию: они вообще постоянно спорят о разнице между нами и Венгрией. К середине осени в большом зале парламента продолжились восторженные рассказы о том, что Венгрия - действительно свободная страна, а не холуй каких-то организаций. Им кажется, что Орбан – не какой-то розоватый фрик и «либераст», а настоящий мужчина, возможно, даже новый Большой Брат.
И Варро Вооглайд, и вся семья Хельме выражают поддержку позиции Венгрии. Уже несколько месяцев назад появилось заявление Орбана о том, что Европа, введя санкции против России, прострелила себе легкое. Март Хельме же сказал нам, что Россия - это прежде всего цивилизация, а не диктатура, возглавляемая военным преступником.
Итак, Орбана хвалят именно за то, что он сохранил прочные связи с Россией, не боится покупать у России энергоносители, а еще он вовсе не бездельник. Противостояние остальной Европе воспринимается как доказательство смелости. Путин храбрый. Лукашенко храбрый, и Орбан тоже храбрый.
Когда вся власть - это друзья Путина
Кстати, до Орбана Венгрией управлял левофланговый комсомол, который тоже был большим другом Путина. Очень странная ситуация, когда национально-демократическая оппозиция во главе с Орбаном, свергнувшим комсомол, становится еще большим другом Путина по сравнению с комсомольцами. В чем смысл того, чтобы вся власть - и правящие силы, и оппозиция - были друзьями Путина? Подобного не происходит даже в России, потому что даже там есть несколько критиков путинского режима.
Здесь на ум приходит Хардо Аасмяэ, написавший в 2014 году: «Теоретически существование такой страны невозможно. К сожалению, человеческий разум не смог полностью раскрыть загадку Венгрии. Поэтому изучение Венгрии открывает безграничные возможности для бесконечного же любопытства человеческого разума. Светлые умы человечества после долгого и мучительного созерцания донесли до человечества знание, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Это дает надежду, что однажды удастся и разгадать тайну Венгрии. Однажды точно станет ясно, в чем заключается венгерская магия».
Венгрия может вызвать много хаоса
Конечно, самое удивительное в официальной пророссийской позиции Венгрии - это то, что именно Россия постоянно давала венграм по ушам. Мы помним кровавое подавление восстания 1956 года и не забываем, что именно Венгрия (наряду с Финляндией) была государством, которое после Второй мировой войны выплатило Советскому Союзу репарации в невероятных размерах. Потому что обе эти страны были союзницами Германии.
Конечно, Россия использовала Венгрию и позднее: в Советский Союз были поставлены десятки тысяч желтых автобусов «Икарус», которые изнашивались куда медленнее, чем автобусы, производящиеся в СССР, также поставлялось вино и вкуснейший консервированный горошек «Глобус».
Орбан явно хочет продолжать гороховый и газовый бизнес с Россией. Твердой рукой, как когда-то делал Большой Брат.
Венгрия, как уже было сказано, скоро станет председателем ЕС. Скоро мы увидим, насколько крепки перила над обрывом. Но сейчас нам все равно следует быть очень осторожными. Орбан, вероятно, заговорит так, будто он адвокат Путина.