Приезд в Эстонию в шапке с гербом Советского Союза обошелся в 400 евро

21 октября пограничники на нарвском пограничном пункте проверили гражданина Эстонии, который демонстрировал вещь с символикой государства-агрессора. На мужчине была белая шапка с гербом Советского Союза, сообщил BNS пресс-секретарь Восточной префектуры.

Нарушителю было разъяснено, что подобная символика в Эстонии запрещена. Нарушитель был также оштрафован на 100 штрафных единиц, т.е. на 400 евро.