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Приезд в Эстонию в шапке с гербом Советского Союза обошелся в 400 евро

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Maxim shemetov / REUTERS / Scanpix

На прошлой неделе Департамент полиции и пограничной охраны оштрафовал гражданина Эстонии на 400 евро за ношение шапки с эмблемой Советского Союза.

21 октября пограничники на нарвском пограничном пункте проверили гражданина Эстонии, который демонстрировал вещь с символикой государства-агрессора. На мужчине была белая шапка с гербом Советского Союза, сообщил BNS пресс-секретарь Восточной префектуры.

Нарушителю было разъяснено, что подобная символика в Эстонии запрещена. Нарушитель был также оштрафован на 100 штрафных единиц, т.е. на 400 евро.

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