Анонс ⟩ Двадцать четыре жертвоприношения от Елены Скульской

Новая книга Елены Скульской, вышедшая в издательстве Keskus, представляет собой сборник из 24 эссе в основном о мировой литературе и немного о смежных искусствах. Это так вызывающе несовременно, что в этом даже что-то есть. Во всяком случае, именно такую дерзость выражает подбор писательских персоналий и оптика, с помощью которой автор их рассматривает.

Тут и античный драматург Софокл, и сказочник Андерсен, и Сэлинджер, культовый Марек Хласко и не столь известный Михаил Себастьян. Вернее, иногда не вспоминая имени, вспоминают произведение – по пьесе Себастьяна «Безымянная звезда» был поставлен популярный в свое время советский фильм, а сама пьеса скоро пойдет в Русском театре Таллинна. Заинтересует эстонского читателя и эссе о Яане Кроссе. Ближе к концу книги по умолчанию появляются деятели кино и театра – Ингмар Бергман, Мартин Макдона, Ким Ки-Дук… Что объединяет эти имена?

Обложка книги Елены Скульской «Четвертый сюжет». Фото: KesKus promo

В предисловии автор пишет, что в работе над книгой она руководствовалась типологией сюжетов, которую предложил в коротком рассказе «Четыре цикла» Хорхе Луис Борхес. Несмотря на то, что это произведение известно как short story, на самом деле это литературоведческое эссе – впервые оно вошло в сборник Борхеса «Золото тигров» (1972). В нем выдающийся аргентинский писатель делит все сюжеты мировой литературы на четыре типа: осада города, возвращение из странствий, поиск сокровища и самоубийство бога.