Анонс ⟩ Двадцать четыре жертвоприношения от Елены Скульской

25 октября в 18:00 в Доме писателей по адресу Харью, 1 писатель Елена Скульская представит свою новую книгу «Четвертый сюжет», в которой она выступает как эксперт по мировой литературе. В презентации примут участие актеры, с которыми Скульскую связывает ее многолетняя театрально-педагогическая практика.
Новая книга Елены Скульской, вышедшая в издательстве Keskus, представляет собой сборник из 24 эссе в основном о мировой литературе и немного о смежных искусствах. Это так вызывающе несовременно, что в этом даже что-то есть. Во всяком случае, именно такую дерзость выражает подбор писательских персоналий и оптика, с помощью которой автор их рассматривает.
Тут и античный драматург Софокл, и сказочник Андерсен, и Сэлинджер, культовый Марек Хласко и не столь известный Михаил Себастьян. Вернее, иногда не вспоминая имени, вспоминают произведение – по пьесе Себастьяна «Безымянная звезда» был поставлен популярный в свое время советский фильм, а сама пьеса скоро пойдет в Русском театре Таллинна. Заинтересует эстонского читателя и эссе о Яане Кроссе. Ближе к концу книги по умолчанию появляются деятели кино и театра – Ингмар Бергман, Мартин Макдона, Ким Ки-Дук… Что объединяет эти имена?
В предисловии автор пишет, что в работе над книгой она руководствовалась типологией сюжетов, которую предложил в коротком рассказе «Четыре цикла» Хорхе Луис Борхес. Несмотря на то, что это произведение известно как short story, на самом деле это литературоведческое эссе – впервые оно вошло в сборник Борхеса «Золото тигров» (1972). В нем выдающийся аргентинский писатель делит все сюжеты мировой литературы на четыре типа: осада города, возвращение из странствий, поиск сокровища и самоубийство бога.
Елена Скульская, называя свою книгу «Четвертый сюжет», недвусмысленно намекает на то, что речь в ней пойдет о самоубийстве бога. Намекает, но ничего не говорит, хотя это самая сложная и непонятная тема из четырех. Конечно, Борхес и сам непростой, крайне эксцентричный, местами темный и провокационный писатель. Но и Скульская, как известно, писатель не то чтобы легкий и развлекательный. Так что тут все без скидок, и только для тех, кто любит и понимает литературу. Или хотя бы хочет понять, как она работает.
«Самоубийство бога» - это когда в мире происходит что-то значительное. Когда даже незаметная жертва оказывает продолжительное и существенное влияние на жизнь многих людей, а они думают, что все идет по-старому. Это финальное жертвоприношение, приводящее жертву к победе над смертью. Здесь следует заметить, что большая литература также незаметно остается навсегда в культуре, обеспечивая писателю бессмертие.
Еще в конце сентября Елена Григорьевна анонсировала: «Наталья Мурина прочтет с баловством капустника мой рассказ из предыдущей книги на трех языках, пародируя русскую, эстонскую и англо-американскую актрису, а моя новая студентка прочтет этот же рассказ (кусочек крохотный из него) на итальянском». Какие фрагменты получат сценическое воплощение, зрители узнают на самом представлении. В презентации, которая пройдет на трех языках, выступят также переводчики Юку-Калле Райд и Эне-Марис Тали.