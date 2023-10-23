Эстония заказала новое многоцелевое рабочее судно

Строительство нового судна планируется завершить в 2026 году. Оно обеспечит государству более широкие возможности для регулярных работ с буями и обслуживания судоходных путей, проведения современных научных исследований, организации борьбы с загрязнением и проведения спасательных операций, сообщил государственный флот. Оно заменит Sektori, зафрахтованное на время финское судно для работы с буями.