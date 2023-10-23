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Эстония заказала новое многоцелевое рабочее судно

BNS
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Государство заказывает новое многоцелевое рабочее судно. На фото многоцелевое судно государственного флота EVA-316.
Государство заказывает новое многоцелевое рабочее судно. На фото многоцелевое судно государственного флота EVA-316. Фото: Eero Vabamägi

Государственный флот Эстонии объявил тендер на строительство нового многоцелевого рабочего судна, ориентировочная стоимость которого - 17,4 миллиона евро.

Строительство нового судна планируется завершить в 2026 году. Оно обеспечит государству более широкие возможности для регулярных работ с буями и обслуживания судоходных путей, проведения современных научных исследований, организации борьбы с загрязнением и проведения спасательных операций, сообщил государственный флот. Оно заменит Sektori, зафрахтованное на время финское судно для работы с буями.

По словам генерального директора государственного флота Андреса Лаасма, объявленный тендер является важной вехой в модернизации государственного флота и процессе перехода на альтернативные виды топлива.

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