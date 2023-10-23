Очередной удар ⟩ Таави Аас покидает Центристскую партию

Бывший мэр Таллинна и бывший министр экономики Таави Аас сообщил в социальных сетях, что покидает Центристскую партию.
«Сообщаю, что решил выйти из Центристской партии. Мне не нравится, как в партии устроили переворот, а также то, что за этим последовало», - объяснил Аас.
По его словам, с приходом нового председателя должны были произойти большие перемены, которые снова подняли бы Центристскую партию на первое место. «Но произошло обратное. Речь Михаила была эмоциональной, но пустой. И прошедшее время показало, что так и останется», - заявил он.
«В ситуации, когда наш главный конкурент потерял поддержку части избирателей, в рейтинге мы рухнули на пятое место. Я не хочу обострять ситуацию внутри партии, поэтому считаю правильным уйти. Благодарю коллег за прежнее сотрудничество и желаю терпения тем, кто остается», - заключил он.