Очередной удар ⟩ Таави Аас покидает Центристскую партию

«Сообщаю, что решил выйти из Центристской партии. Мне не нравится, как в партии устроили переворот, а также то, что за этим последовало», - объяснил Аас.

По его словам, с приходом нового председателя должны были произойти большие перемены, которые снова подняли бы Центристскую партию на первое место. «Но произошло обратное. Речь Михаила была эмоциональной, но пустой. И прошедшее время показало, что так и останется», - заявил он.