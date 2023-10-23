Очевидец тяжелой аварии написал гневный пост в соцсетях, спасательные службы отвергли упреки в непрофессионализме

На календаре - суббота, 14 октября, на часах - 14:50. На залитой дождем трассе Таллинн-Нарва недалеко от Кырккюла заканчивается путь 53-летнего мужчины. Заканчивается навсегда. Мы уже не узнаем, почему «ауди», которой он управлял, вылетела на встречную полосу. Через несколько часов чьи-то разгневанные пальцы набирают в социальных сетях: «Идите на ..й, если вы считаете, что подготовка наших спасателей соответствует их финансированию. Помощь пришла через 45 минут… сначала пожарные, потом менты, потом скорая. Пожарные вообще не оказали помощи, по причине... что они не умеют».