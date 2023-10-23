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Очевидец тяжелой аварии написал гневный пост в соцсетях, спасательные службы отвергли упреки в непрофессионализме

Кевин Вольтер Айвар Ояперв
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Представители спасательных служб работают на месте тяжелейшей аварии. 14 октября 2023 года.
Представители спасательных служб работают на месте тяжелейшей аварии. 14 октября 2023 года. Фото: Marianne Loorents

На календаре - суббота, 14 октября, на часах - 14:50. На залитой дождем трассе Таллинн-Нарва недалеко от Кырккюла заканчивается путь 53-летнего мужчины. Заканчивается навсегда. Мы уже не узнаем, почему «ауди», которой он управлял, вылетела на встречную полосу. Через несколько часов чьи-то разгневанные пальцы набирают в социальных сетях: «Идите на ..й, если вы считаете, что подготовка наших спасателей соответствует их финансированию. Помощь пришла через 45 минут… сначала пожарные, потом менты, потом скорая. Пожарные вообще не оказали помощи, по причине... что они не умеют».

Многие читатели поста начинают аплодировать написавшему. Они хвалят того, кто это написал, и проклинают спасателей, полицейских, парамедиков. Тех немногих более уравновешенных людей, кто укажет, что с постом что-то не так, облают с ног до головы.

Если верить автору поста, написанного с ошибками и с ругательствами, то он одним из первых прибыл на место происшествия и оказал там помощь 39-летней женщине. Согласно его описанию, женщина вылетела из второго автомобиля, попавшего в аварию, роскошного внедорожника Infiniti, через окно. Кстати, последнее утверждение тоже неверно, хотя в данной истории оно несущественно; но, во всяком случае, на фотографиях с места ДТП видно, что стекла внедорожника целы.

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