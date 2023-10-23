Проведение работ по асфальтированию в среду повлияет на движение автобусов

В среду, 25 октября, пройдут работы по асфальтированию на участке улицы Крейцвальди между Тартуским шоссе и улицей Гонсиори. Проведение работ повлияет на движение автобусных маршрутов №9, 31, 35, 42, 46 и 55.
При движении в направлении центра города остановки не будут совершаться на временной остановке «Кесктург», вместо нее на улице Пронкси будет временная остановка «Пабери».
При движении из центра города не будут совершаться остановки «Торнимяэ» и временная «Кесктург», вместо них появится временная остановка после перекрестка улиц Гонсиори и Пронкси.