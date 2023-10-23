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Проведение работ по асфальтированию в среду повлияет на движение автобусов

rus.postimees.ee
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Схема изменения движения автобусных маршрутов №9, 31, 42, 46 и 55.
Схема изменения движения автобусных маршрутов №9, 31, 42, 46 и 55. Фото: Tallinna strateegiakeskus

В среду, 25 октября, пройдут работы по асфальтированию на участке улицы Крейцвальди между Тартуским шоссе и улицей Гонсиори. Проведение работ повлияет на движение автобусных маршрутов №9, 31, 35, 42, 46 и 55.

При движении в направлении центра города остановки не будут совершаться на временной остановке «Кесктург», вместо нее на улице Пронкси будет временная остановка «Пабери».

При движении из центра города не будут совершаться остановки «Торнимяэ» и временная «Кесктург», вместо них появится временная остановка после перекрестка улиц Гонсиори и Пронкси.

Схема изменения движения автобусного маршрута №35.
Схема изменения движения автобусного маршрута №35. Фото: Tallinna strateegiakeskus
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