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10 000 евро в месяц: больше всех из врачей получают ортодонты

rus.postimees.ee
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Ортодонт за работой.
Ортодонт за работой. Фото: Toomas Huik / Postimees

Самая высокая зарплата среди врачей у ортодонтов: с учетом премий и различных выплат они получают в среднем 10 397 евро брутто в месяц, пишут «Деловые ведомости».

Год назад ортодонты также возглавляли рейтинг зарплат по медицинским специальностям, однако тогда их средняя ежемесячная зарплата была еще выше – 11 207 евро брутто.

Cогласно обзору, подготовленному порталу Meditsiiniuudised, в нынешнем году заработная плата выросла во всех основных профессиональных группах сферы здравоохранения.

Если ежемесячная зарплата ортодонтов с учетом премий и различных выплат по состоянию на март 2023 года достигала 10 397 евро, то, например, ежемесячная зарплата зубных и медицинских техников-протезистов составляла 2233 евро.

Замыкают список клинические микробиологи (3183 евро), пластические хирурги (3319 евро) и семейные врачи (3514 евро в месяц брутто).

Читайте подробнее на dv.ee.

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