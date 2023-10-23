10 000 евро в месяц: больше всех из врачей получают ортодонты

Год назад ортодонты также возглавляли рейтинг зарплат по медицинским специальностям, однако тогда их средняя ежемесячная зарплата была еще выше – 11 207 евро брутто.

Cогласно обзору, подготовленному порталу Meditsiiniuudised, в нынешнем году заработная плата выросла во всех основных профессиональных группах сферы здравоохранения.

Если ежемесячная зарплата ортодонтов с учетом премий и различных выплат по состоянию на март 2023 года достигала 10 397 евро, то, например, ежемесячная зарплата зубных и медицинских техников-протезистов составляла 2233 евро.

Замыкают список клинические микробиологи (3183 евро), пластические хирурги (3319 евро) и семейные врачи (3514 евро в месяц брутто).