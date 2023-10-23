Фото футболисток подверглось критике: в кадре были только белые девушки

В начале октября женская сборная лондонского «Арсенала» опубликовала фотографию со всеми игроками и главным тренером – шведом Йонасом Эйдевалем. Из-за фотографии клуб подвергся критике, поскольку в нем были только белые.
«Арсенал», например, подвергся критике за то, что он не представляет мультикультурную демографию Северного Лондона. Чуть более половины жителей Северного Лондона — белые, но здесь также проживает много афроамериканцев и людей, имеющих азиатские корни.
Отвечая на критику через The Athletic, «Арсенал», среди прочего, заявил, что вовлечение в футбол молодых женщин и девушек разного происхождения очень важно для них.
🚨 Arsenal break silence after backlash from all-white women’s team photo pic.twitter.com/HST7HXyqya— SPORTbible (@sportbible) October 22, 2023