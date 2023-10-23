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Фото футболисток подверглось критике: в кадре были только белые девушки

rus.postimees.ee
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Женская футбольная команда лондонского "Арсенала" празднует победу.
Женская футбольная команда лондонского "Арсенала" празднует победу. Фото: Alexander Canillas

В начале октября женская сборная лондонского «Арсенала» опубликовала фотографию со всеми игроками и главным тренером – шведом Йонасом Эйдевалем. Из-за фотографии клуб подвергся критике, поскольку в нем были только белые.

«Арсенал», например, подвергся критике за то, что он не представляет мультикультурную демографию Северного Лондона. Чуть более половины жителей Северного Лондона — белые, но здесь также проживает много афроамериканцев и людей, имеющих азиатские корни.

Отвечая на критику через The Athletic, «Арсенал», среди прочего, заявил, что вовлечение в футбол молодых женщин и девушек разного происхождения очень важно для них.

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