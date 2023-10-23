Учителя Ида-Вирумаа наконец-то получат долгожданную прибавку к зарплате

Министерство образования подтвердило, что учителя Ида-Вирумаа получат прибавку к зарплате. Средства поступят на счет не позднее зарплаты за октябрь. Проверка, вызвавшая задержку, также выявила, что почти сотня сотрудников не соответствовали необходимым критериям.
Postimees уже писал в начале октября, что большое количество учителей, отправившихся на работу в Ида-Вирумаа в ожидании более высокой зарплаты, в сентября получили неприятный сюрприз - обещанная прибавка к зарплате не была выплачена. Тогда министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») заявила, что задержка произошла из-за контроля данных и что дополнительные деньги будут выплачены в течение месяца.
Руководитель отдела перехода на эстоноязычное образование Министерства образования Ингар Дуболазов заявил в понедельник в пресс-релизе, что тщательная проверка оказалась очень необходимой.
«Хотя некоторые эстоноязычные учителя жаловались, что министерство зашло слишком далеко, запрашивая документы, мы исходили из принципа равного обращения. Практика показывает, что тщательная проверка оказалась весьма оправданной. За четыре месяца у государства запросили почти на 284 000 евро больше денег, чем следовало бы. По прошествии целого года это означало бы для государства неоправданные затраты в размере более миллиона евро», - сказал он.
В ходе оценки выявили 82 работника образования, которые не соответствовали критериям - не имеют необходимой квалификации или высшего образования, не работают на эстонском языке или не имеют необходимого уровня владения эстонским языком. При этом в процессе проверки выявили 12 работников образования, для которых первоначально поддержка не предполагалась.
Министерство образования подтвердило, что прибавка к зарплате за сентябрь и октябрь должна поступить на банковские счета учителей не позднее, чем октября. За четыре месяца этого года - с сентября по декабрь - будет выплачено в общей сложности 4 339 096 евро, поддержку получат в общей сложности 1 137 учителей и 150 руководителей.
В Ида-Вирумаа учителя получат прибавку к зарплате в размере до 874 евро
В период с 1 сентября по 31 декабря 2023 года в Ида-Вирумаа поддержку при полной занятости получат:
- воспитатели дошкольных учреждений в размере 525 евро в месяц;
- учителя общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений в размере 874 евро в месяц;
- специальные педагоги, логопеды, школьные психологи, социальные работники в размере 874 евро в месяц.
Субсидия выплачивается учителю, который преподает на эстонском языке, соответствует требованиям уровня владения эстонским языком, установленным для его должности, и имеет высшее образование. Требование преподавания на эстонском языке не распространяется на учителей иностранных языков. Требование о высшем образовании не применяется к учителю, который считается соответствующим квалификационным требованиям.