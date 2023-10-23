Учителя Ида-Вирумаа наконец-то получат долгожданную прибавку к зарплате

В Ида-Вирумаа учителя получат прибавку к зарплате в размере до 874 евро

В период с 1 сентября по 31 декабря 2023 года в Ида-Вирумаа поддержку при полной занятости получат:

воспитатели дошкольных учреждений в размере 525 евро в месяц;

учителя общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений в размере 874 евро в месяц;

специальные педагоги, логопеды, школьные психологи, социальные работники в размере 874 евро в месяц.

Субсидия выплачивается учителю, который преподает на эстонском языке, соответствует требованиям уровня владения эстонским языком, установленным для его должности, и имеет высшее образование. Требование преподавания на эстонском языке не распространяется на учителей иностранных языков. Требование о высшем образовании не применяется к учителю, который считается соответствующим квалификационным требованиям.