Налоговая система Эстонии вновь признана наиболее конкурентоспособной

В качестве сильной стороны эстонской налоговой системы аналитический центр указывает, что 20-процентный подоходный налог с предприятий применяется только к распределению прибыли, что позволяет компаниям реинвестировать свою прибыль без уплаты налогов. Аналитический центр также высоко оценивает нашу широкую базу НДС и связанные с этим низкие административные расходы для предприниятий.

Аналитический центр также хвалит нашу систему налога на землю, которая основана только на стоимости земли и не учитывает стоимость недвижимости на ней. Среди оцениваемых стран подобная система до сих пор используется только в Австралии.