Налоговая система Эстонии вновь признана наиболее конкурентоспособной

Американский аналитический центр Tax Foundation уже десятый год подряд оценивает налоговую систему Эстонии как наиболее конкурентоспособную среди стран ОЭСР.
В качестве сильной стороны эстонской налоговой системы аналитический центр указывает, что 20-процентный подоходный налог с предприятий применяется только к распределению прибыли, что позволяет компаниям реинвестировать свою прибыль без уплаты налогов. Аналитический центр также высоко оценивает нашу широкую базу НДС и связанные с этим низкие административные расходы для предприниятий.