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Налоговая система Эстонии вновь признана наиболее конкурентоспособной

Карл-Роберт Пухм
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Марту Вырклаэву (на фото) необходимо найти способ сохранить конкурентоспособность налоговой системы Эстонии после закрытия бюджетных дыр.
Марту Вырклаэву (на фото) необходимо найти способ сохранить конкурентоспособность налоговой системы Эстонии после закрытия бюджетных дыр. Фото: Sander Ilvest

Американский аналитический центр Tax Foundation уже десятый год подряд оценивает налоговую систему Эстонии как наиболее конкурентоспособную среди стран ОЭСР.

В качестве сильной стороны эстонской налоговой системы аналитический центр указывает, что 20-процентный подоходный налог с предприятий применяется только к распределению прибыли, что позволяет компаниям реинвестировать свою прибыль без уплаты налогов. Аналитический центр также высоко оценивает нашу широкую базу НДС и связанные с этим низкие административные расходы для предприниятий.

Аналитический центр также хвалит нашу систему налога на землю, которая основана только на стоимости земли и не учитывает стоимость недвижимости на ней. Среди оцениваемых стран подобная система до сих пор используется только в Австралии.

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